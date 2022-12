Incendie à Vaulx-en-Velin : le feu est éteint et le bilan humain définitif

L'incendie qui s'est déclaré à Vaulx-en-Velin (Rhône) cette nuit est désormais éteint et le bilan de dix morts dont cinq enfants et de quatorze blessés est définitif. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et celui du Logement, Olivier Klein, se rendent sur place. L'origine du feu est encore inconnue.

L'essentiel L'incendie de Vaulx-en-Velin est éteint ont fait savoir les pompiers. Le feu s'est déclaré dans un immeuble d'habitation de la ville proche de la métropole de Lyon (Rhône), vers 3 heures du matin dans la nuit du vendredi 16 décembre 2022.

Le bilan humain de l'incendie de Vaulx-en-Velin est définitif, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Dix personnes sont mortes dans les flammes dont cinq enfants tandis que quatre personnes sont en urgence absolue et dix autres sont légèrement blessées.

L'origine de l'incendie de Vaulx-en-Velin est encore inconnue mais la piste criminelle est envisagée. Une enquête doit déterminer les causes des flammes et a commencé.

170 pompiers sont toujours mobilisés sur place, le périmètre de sécurité n'est pas encore levé et deux ministres, Gérald Darmanin (Intérieur) et Olivier Klein (Logement) se rendent à Vaulx-en-Velin.

