Affaire d'Outreau : que sont devenus les enfants Delay ?

Plus de 20 ans après l'affaire d'Outreau, les enfants victimes de viols sont encore considérablement marqués par les horreurs qu'ils ont subies.

Chérif, Jonathan, Dimitri et Dylan, les quatre fils de Myriam Badaoui et de Thierry Delay ont été les principales victimes de l'affaire d'Outreau. Si le désastre judiciaire, qui a conduit à la condamnation et à la détention de treize innocents reste dans tous les esprits, les jeunes enfants ont bien été victimes de viols en réunion et de sévisses psychologiques ; quatre personnes ont été reconnues coupables : leur mère Myriam Badaoui, son ex-mari Thierry Delay et un couple de voisins. Huit autres enfants ont été reconnus victimes de viols lors des procès de l'affaire, en 2004 et 2005.

La vie des enfants de Thierry Delay et de Myriam a été très chaotique. En 2015, lors d'un autre procès pour juger Daniel Legrand, un acquitté accusé par la suite par trois des enfants Delay, Chérif Delay s'était confié sur son parcours. Âgé alors de 25 ans, il avait raconté avoir été rapidement marginalisé et avoir été jugé pour violences familiales : "J'ai fini SDF, le jour de mes 18 ans, picolé, fumé, provoqué la police. [...] J'ai des hauts et des bas, poursuit le jeune homme. Je suis devenu même violent avec ma compagne, c'est pour ça que je suis incarcéré... J'ai l'impression de reproduire certaines choses de mon passé, en gros la violence", disait-il à la barre. Chérif Delay a depuis fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, il a aussi été condamné 14 fois par la justice depuis 2008 et incarcéré 7 fois pour vols, menaces de mort et violences.

"Cette affaire continue de nous hanter"

En mars 2022, il racontait lors d'un nouveau procès pour violences conjugales sur deux anciennes compagnes, devant le tribunal de Versailles, son rapport à la violence : "Je n'aime pas les femmes, j'ai un problème avec ça. J'assume mon côté violent. Je ne suis pas responsable de qui je suis, mais je suis responsable de ce que je fais", ajoutant : "Mes compagnes ont trinqué. J'ai voulu les tuer, je savais ce que j'allais faire", disait-il.

Jonathan Delay, lui, a écrit un livre pour raconter les souffrances qu'il a endurées durant son enfance et ces dernières années. Il a aussi créé une association pour soutenir les enfants victimes d'abus sexuels, et "galère", comme il le confiait il y a quelques années au Parisien.

Dimitri Delay reste quant à lui plus discret, il avait accepté de prendre la parole en 2013 dans le Point, à l'occasion de la sortie d'un film documentaire sur l'affaire d'Outreau. "Je ne crois plus en la justice ; pour moi, la justice fabrique de l'injustice", disait-il, ajoutant : "Cette affaire, elle nous consume de l'intérieur, elle continue de nous hanter. En grandissant, on a l'impression d'être haï par tout le monde. J'essaie de m'en sortir, de travailler dans ma spécialité : la soudure. J'ai un toit, je mange à ma faim. [...] Pour évacuer, me soulager, j'écris des textes de rap.". Les frères Delay n'ont pas de relations apaisées. "Ça reste très compliqué", disait encore Jonathan au Parisien.