Mahfoud Hansali : qui est l'homme qui a avoué avoir tué Sihem ?

Le principal suspect de l'affaire Sihem a admis devant les enquêteurs avoir tué la lycéenne, disparue il y a 8 jours dans le Gard. Âgé de 40 ans, il entretenait selon ses dires une relation sentimentale avec la jeune femme.

L'homme que les enquêteurs avaient placé en garde à vue et suspectaient d'être à l'origine de la disparition de Sihem a avoué. Après avoir indiqué avoir tué la lycéenne, âgée de 18 ans, il a été conduit au palais de justice de Nîmes et mis en examen. Qui est cet homme ? Que sait-on de lui à ce stade de l'enquête ? Selon les premiers éléments, qui ont été rendus publics par Le Parisien et Midi Libre, le suspect s'appelle Mahfoud Hansali, il est âgé de 39 ans. Il est connu des services de police pour des implications passées dans plusieurs affaires : 13 condamnations sont inscrites à son casier judiciaire, dont les plus sérieuses pour vols avec violences et cambriolages.

Quelle relation entre Mahfoud Hansali et Sihem Belouahmia ?

Principal suspect dans l'affaire de la disparition et désormais de la mort de Sihem Belouahmia, Mahfoud Hansali a donné quelques précisions sur les liens qu'il entretenait avec la jeune lycéenne. Les deux individus partageaient une relation amoureuse depuis plusieurs mois et ce serait cette romance qui serait au fond de l'affaire. Mahfoud Hansali était le cousin par alliance de Sihem car marié à la cousine de la jeune femme. Le couple était en train de se séparer selon les informations de Midi Libre mais le suspect aurait été "dépassé par ce sentiment amoureux" qu'il ne pouvait plus tenir secret, d'après les explications de son avocat.

Cette relation que Mahfoud Hansali n'assumait pas aurait été au centre d'une dispute dans la nuit du 25 janvier. L'homme aurait alors essayé de faire taire la jeune femme qui était "amoureuse de lui" en lui mettant la main sur la bouche. Un geste qui aurait conduit à un étouffement. L'homme a lui-même emmené les enquêteurs dans une forêt où il a déposé le corps, un lieu situé près de son domicile.

Lire aussi

Mahfoud Hansali connu de la justice

Mahfoud Hansali porte un casier judiciaire bien lourd avec pas moins de 13 condamnations pour divers méfaits. Avant d'être suspecté dans l'affaire Sihem et son placement en garde à vue, Mahfoud Hansali était notamment sur le point de comparaître devant la cour d'assises du Gard, le 1er février, pour "enlèvement et séquestration". Le quadragénaire est suspecté dans ce dossier d'avoir commis un vol en décembre 2010 à Laval-Pradel, près de La Grand-Combe, et d'avoir enlevé et enfermé une personne pour faciliter le cambriolage. Le Parisien écrivait fin janvier que cet individu était décrit comme "un caïd dans le Gard", originaire de la petite commune des Salles-du-Gardon.

Le suspect traine également une réputation de caïd dans sa région entretenue par plusieurs séjours en prison. Ce profil a un temps conduit les gendarmes à croire en la piste d'un trafic de stupéfiants qui aurait pu amener la jeune femme à quitter son domicile, sur fond de relation sentimentale avec le mis en cause. Le pédigré du suspect a aussi ouvert les hypothèses du grand banditisme ou d'un faux enlèvement orchestré pour escroquer des trafiquants de drogue.