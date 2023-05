Disparition de Karine Esquivillon : pourquoi la piste criminelle est envisagée

Une habitante de Maché en Vendée est portée disparue depuis le 27 mars 2023. La gendarmerie a ouvert une enquête pour "enlèvement et séquestration au-delà de 7 jours".

Karine Esquivillion (épouse Pialle) est la mère d'une famille très discrète de Maché. Elle réside dans le lieu-dit de Malnoue à quelques kilomètres du bourg de Maché (1 500 habitants). Cette femme de 54 ans n'a pas donné signe de vie depuis le 27 mars vers 16h30. Sa dernière trace est son téléphone portable retrouvé sans carte Sim dans une zone de covoiturage de la commune. Karine Esquivillion est la mère de cinq enfants dont trois nés de sa dernière union.

Dans cette affaire, la justice a ouvert une information judiciaire pour enlèvement et séquestration contre X plus de deux semaines après la disparition. Ce délai est dû à l'absence d'éléments flagrants dans cette disparition. Mais la multiplication de faits troublants a motivé Emmanuelle Lepissier, procureure de la République de la Roche-sur-Yon à agir.

Un SMS mystérieux envoyé à son mari

Son mari, Michel Pialle, a détaillé aux forces de l'ordre sa dernière journée en compagnie de Karine. Il est le dernier à l'avoir aperçue : "J'étais tout au fond de mon terrain pour essayer de retrouver mon chat qui s'était enfui, quand je suis rentré dans la maison, il n'y avait plus de trace de Karine." Quelques minutes plus tard, il a reçu ce SMS, comme il en témoigne dans le Figaro: "Je pars je n'en peux plus d'être à deux mais plus en couple, on vient me chercher, je passerai prendre des affaires." Le couple avait quitté la région parisienne il y a 18 ans pour s'installer en Vendée.

Michel constate alors que sa femme a disparu avec des habits, des outils d'hygiène et le livret de famille. Le mari est alors convaincu de son retour : "J'avoue ne pas l'avoir remarquée en train de préparer son départ, mais vu que c'est quelqu'un de peureuse, je me suis dit que dans trois quatre jours elle serait de retour." Les deux vivaient sous le même toit alors qu'ils seraient séparés depuis quatre ans. Karine ne travaillait plus depuis plusieurs années pour s'occuper de leur maison et des deux enfants les plus jeunes, dont son fils atteint de surdité. Son mari revend des objets anciens depuis leur domicile.

Son mari a attendu 6 jours pour signaler la disparition de Karine

Selon le père, la plus jeune fille du couple reçoit un dernier message de sa mère le 31 mars : "Elle a dit à ma fille qu'elle ne donnerait plus de nouvelles quelques jours car elle allait dans un pays chaud." Deux jours plus tard, Michel Pialle signale la disparition de sa femme à la gendarmerie. Un timing troublant pour la justice. Les forces de l'ordre ont alors perquisitionné le domicile familial : téléphones et ordinateurs sont saisis, les cendres de la cheminée sont analysées et le puits est sondé. Les armes du mari sont confisquées le temps de l'enquête : "J'avais des armes chez moi car je pratiquais le tir, mais elles étaient toutes déclarées, je ne me sens pas accusé, j'ai ouvert ma porte sans crainte" a-t-expliqué.

Eva-Louise, l'ainée de Karine Esquivilion, est désemparée : "Je n'ai plus de nouvelles d'elle, même pas un message pour mon anniversaire alors que j'ai une relation fusionnelle avec elle. Quelques semaines avant, elle parlait de venir me voir dans le sud avec mon père." L'avancée laborieuse de l'enquête n'aide pas cette famille : "Je suis totalement perdue, je ne m'attendais pas à ce que ma mère disparaisse, je ne comprends pas." Des proches de la disparue se sont exprimés dans le Figaro. Pour eux : "Karine est une femme casanière à la vie sociale peu développée, extrêmement craintive et méfiante".

Une voisine déclare avoir vu Karine accompagné par "une personne rencontrée sur les réseaux"

Alors, l'hypothèse d'une rencontre en ligne, comme évoqué par une voisine, ne tient pas pour ses proches : "Elle n'aurait jamais suivi une personne, c'est impossible. En plus, elle détestait les réseaux sociaux ou les rencontres à distance alors je ne la vois pas tchater toute la nuit avec une personne."

Sa fille ne croit également pas à un départ volontaire : "Ma mère s'occupait beaucoup de mon petit frère sourd, elle faisait les devoirs avec lui, elle ne l'aurait jamais lâché. Ma mère ne savait même pas mettre sur haut-parleur, alors je peux vous assurer qu'elle ne saurait pas enlever une carte SIM." L'un de ses autres enfants partage son désarroi : "On n'a aucune piste, c'est terrible. On ne sait pas si on doit faire notre deuil ou espérer qu'elle revienne."

L'enquête semble au point mort

Cette disparition bouleverse la commune : présence d'hélicoptères, nombreuses patrouilles de gendarmes. Le maire Frédéric Rager s'est exprimé auprès de France Bleu : "On connaît cette famille puisqu'elle réside depuis une vingtaine d'années sur la commune mais ce sont de gens très discrets qui vivent éloignés du bourg. On ne les voyait quasiment jamais. La gendarmerie enquête. C'est forcément quelque-chose qui interroge et inquiète. Tout ce que j'espère, c'est que l'issue soit heureuse".

Selon l'appel à témoins diffusé par la gendarmerie de Loire-Atlantique, Karine Esquivillion mesure 1m67, a les cheveux noirs, mi-longs et frisés. Elle est de type européen et porte un long tatouage représentant sept fleurs de lys sur les reins. À sa disparition, elle portait des boucles d'oreilles et des bagues dorées fantaisie aux deux mains. Si vous disposez d'informations permettant d'aider les enquêteurs, contactez le 0800 877 668 (n° vert gratuit – 24h/24 – 7j/7).