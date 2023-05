Fillette tuée à Trappes : la conductrice n'a pas vu l'enfant, le cannabis en cause ?

A Trappes (Yvelines), une petite fille de six est morte, percutée par la conductrice d'une voiture qui manœuvrait. Celle-ci n'aurait pas vu l'enfant.

C'est un véritable drame qui s'est produit à Trappes, mardi 23 mai 2023. Dans cette commune des Yvelines, une petite fille âgée de six ans est morte, percutée par une voiture, dans un quartier situé près de la gare SNCF. L'accident s'est produit en début de soirée, vers 20 heures, comme l'ont rapporté BFM TV et Le Parisien. Les premiers éléments obtenus par ces médias laissent entendre qu'il s'agit davantage d'une grave erreur d'inattention de la jeune conductrice lors d'une manœuvre et non d'un acte fou.

Elle pense avoir percuté le trottoir

Dans son récit, Le Parisien explique que la conductrice sortait d'une place de stationnement. Dans le même temps, la petite fille, qui circulait à vélo sur le trottoir, serait tombée sur la chaussée, près de la Peugeot 207 de la mise en cause. Or, la conductrice de 21 ans aurait tout de même démarré, n'ayant pas vu l'enfant sur le goudron. Le choc s'est alors produit, sans que la réaction ne soit immédiate. Le sentiment d'avoir percuté le trottoir aurait d'abord prédominé chez la détentrice d'un permis probatoire. Ce n'est qu'en entendant des cris qu'elle se serait arrrêtée. La venue rapide des secours n'a pas permis de réanimer la petite fille, vraisemblablement décédée d'un traumatisme crânien.

Comment la conductrice, inconnue des services de police, n'a-t-elle pas pu voir la fillette au sol ? C'est tout l'objet de l'enquête qui, comme le veut la procédure, a débuté par un dépistage aux stupéfiants : ce dernier s'est avéré positif au cannabis. Selon les deux autres personnes également présentes dans la voiture au moment du drame, la jeune femme en consomme de manière occasionnelle. Cela a-t-il pu altérer sa vision des éléments autour de son véhicule avant de démarrer tout comme son sentiment d'avoir percuté un trottoir plutôt qu'une enfant ? Le travail des enquêteurs et son audition devraient permettre d'en apprendre davantage.