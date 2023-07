Emeutes en France : interpellations, blessés incendies... Dernier bilan et images fortes

La France est touchée depuis plusieurs jours par une vague d'émeutes. De nombreuses interpellations, dégradations et blessés sont décomptés au quotidien. Le dernier bilan.

Depuis le 27 juin 2023, la France fait face à une vague d'émeutes partout sur le territoire, consécutive à la mort de Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle à Nanterre (Hauts-de-Seine). Une affaire qui a suscité une vague d'émotion, d'effroi, mais aussi de colère, notamment en raison de la diffusion d'une vidéo montrant le seul et unique coup fatal tiré par le policier, à bout portant. Très vite, de nombreux habitants des quartiers dits "populaires" sont descendus dans la rue pour faire entendre leur fureur, exposant de nombreux griefs à l'encontre des force de l'ordre. Très vite, la situation a dérapé en violences urbaines, partout dans le pays, principalement le soir et la nuit où de nombreux méfaits sont commis par des personnes de tout âge. La situation s'est envenimée car la mort de Nahel est apparue comme un prétexte à toute exaction. Ainsi, ces dernières nuits sont marquées par le déploiement d'un important dispositif policier pour tenter d'enrayer les nombreuses attaques perpétrées à l'encontre de bâtiments publics, de magasins, de véhicules en tout genre et même de personnes dépositaires de l'autorité publique. Comment la situation évolue-t-elle au fil des jours ? On fait le point.

Combien d'interpellations ont-elles été effectuées au cours de la dernière nuit ?

L'un des principaux indicateurs de la dureté de la nuit pour les forces de l'ordre reste celui des interpellations. Ces données, publiées à l'échelle nationale par le ministère de l'Intérieur, permettent de mesurer l'ampleur des évènements au cours des heures passées. Cependant, aucune précision n'est faite sur les lieux ou motifs des interpellations. Pas plus que sur les suites données à ces arrestations.

Combien de blessés recensés parmi les forces de l'ordre et pompiers ?

Ces données, fournies uniquement par les services dirigés par Gérald Darmanin, précisent par ailleurs le nombre de blessés dans les rangs des autorités, à savoir la police et la gendarmerie, mais aussi parmi les pompiers, fortement mobilisés dans le cadre des divers incendies déclenchés. En revanche, Beauvau ne précise pas si des blessés ont été recensés parmi les émeutiers.

Combien de véhicules et bâtiments ont été incendiés ou dégradés ?

La plupart des exactions commises par les personnes participant à ces violences urbaines se concentrent autour des incendies de véhicules et des dégradations de bâtiments, notamment publics, lesquels sont parfois incendiés. Là aussi, le ministère de l'Intérieur publique quotidiennement un décompte de ces types d'évènements sur l'ensemble du pays, permettant de mesurer une partie de l'ampleur des dégâts.

Ces émeutes ne sont pas sans rappeler celles qui avaient précédemment touché la France en 2005 à la suite de la mort de Zyed et Bouna, ainsi que celles de 2007 consécutives à la mort de deux adolescents qui circulaient à moto, percutés par une voiture de police. Elles avaient chacune d'entre elles duré entre deux et trois semaines.