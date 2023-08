Mort d'un principal à Lisieux : les deux jeunes interpellés étaient-ils dans le collège ?

Nouveau rebondissement dans la mort inexpliquée d'un principal d'un collège de Lisieux. Deux personnes, un adolescent de 17 ans et un adulte de 19 ans, ont admis avoir pénétré dans l'établissement scolaire en fracturant une porte, selon le procureur de Caen.

Deux individus ont été appréhendés suite au décès suspect du directeur d'un collège le 11 août dernier à Lisieux, dans le département du Calvados. Cette information a été révélée par le procureur de la République de Caen. Les deux personnes concernées sont un mineur âgé de 17 ans et un adulte de 19 ans. Selon le communiqué du procureur Joël Garrigue, ils ont admis avoir pénétré dans l'établissement en fracturant une porte. Cependant, ils affirment avoir quitté les lieux avant l'arrivée de Stéphane Vitel, le directeur. Cette version est appuyée par l'analyse des données téléphoniques de l'un des individus.

Si la piste de l'arrêt cardiaque avait été avancée dans un premier temps, la disparition du fonctionnaire est désormais qualifiée de "mort suspecte". La police judiciaire de Caen a été saisie. Une enquête judiciaire sera bientôt ouverte , comme l'a annoncé Joël Garrigue. Il a également fait part de son intention de tenir une conférence de presse pour fournir plus de détails sur cette affaire. L'autopsie de Stéphane Vitel "n'a pu ni exclure l'intervention d'un tiers ni établir avec certitude une cause naturelle du décès" et des analyses complémentaires ont été requises, avait annoncé en début de semaine le parquet.

Que s'est-il passé à Lisieux ?

Selon les autorités, aucune arme n'a été découverte sur les lieux. La chronologie des événements entre le déclenchement de l'alarme et la découverte de Stéphane Vitel, le principal du collège Pierre-Simon de Laplace, gisant au sol à 6h50 par sa fille, reste inconnue. Stéphane Vitel, en compagnie de sa famille, partait en vacances tôt le vendredi matin. Cependant, il a été alerté de l'activation de l'alarme de sécurité au collège où il travaillait. Il a donc fait demi-tour pour vérifier la raison de cette alarme. Alors qu'il pénétrait dans l'établissement, sa famille l'attendait dans la voiture. Après un certain temps, ils ont commencé à s'inquiéter de son absence. "On a trouvé que c'était long. Ma fille s'impatientait, elle est allée voir et elle l'a trouvé étalé par terre... Je suis sûre qu'il s'est fait agresser, un coup à la tête je crois", a témoigné Jeanne Mailhos Vitel, expliquant également avoir vu une voiture "partir en trombe" avant d'entrer dans le collège. "Il y avait de la lumière dans une fenêtre du collège donc il y a eu une intrusion", a-t-elle poursuivi. Les services d'urgence ont été contactés vers 7h00, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à sauver Stéphane Vitel.