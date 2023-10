Attentat à Arras : l'assaillant aurait-il dû être expulsé ? Macron vise l'expulsion des fichés radicalisés

Le profil de l'assaillant présumé de l'attentat d'Arras et ceux d'autres individus mis en garde à vue et soupçonnés d'avoir influencé Mohammed Mogouchkov, tous fichés S pour radicalisation, poussent le gouvernement être "impitoyable" sur les mesures d'expulsion des personnes radicalisées.

08:23 - "Notre École demeure un sanctuaire" : l'adresse d'Emmanuel Macron aux profs et aux élèves Emmanuel Macron rend hommage au professeur assassiné à Arras, Dominique Bernard, et s'adresse aux enseignants ainsi qu'aux élèves alors que le retour en classe est chargé d'émotions et de sens ce lundi 16 octobre. Dans un message sur X (ex-Twitter) il rappelle la nécessité de faire tenir l'Ecole qui "demeure un sanctuaire". "L’École doit rester ce rempart contre l’obscurantisme. Elle le restera. Car à la haine aveugle, nous opposerons toujours l’inextinguible soif d’enseigner. La soif d’apprendre. La soif de vivre libre", a ajouté le chef de l'Etat.

08:14 - L'expulsion impossible de l'assaillant d'Arras Si Emmanuel Macron donne l'ordre d'être vigilant et de ne passer à côté d'aucune possible expulsion d'étrangers radicalisés et fichés S, l'assaillant d'Arras ne pouvait pas être expulsé a rappelé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin après le drame de vendredi. En cause, l'arrivée de Mohammed Mogouchkov sur le territoire français avant l'âge de 13 ans. A noter que la famille de l'assaillant avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) en 2014, mais que cette dernière n'avait pas abouti sous la pression de l'opposition de plusieurs associations contre la procédure.

08:05 - Une surveillance particulière sur les fichés S ressortissants du Caucase Pour le passage en revue des profils et les mesures d'expulsion des personnes fichées, une surveillance particulière doit être apportée aux profils des "fichés S ressortissants du Caucase sur la tranche 16-25 ans" selon les précisions de BFMTV. Et pour cause, cela correspond au profil de l'assaillant d'Arras : un jeune homme né en Russie, d'origine Tchétchène de la région d'Ingouchie, et fiché S pour radicalisation. Cette description renvoie aussi à l'auteur de l'assassinat du professeur Samuel Paty, le 16 octobre 2023, à Conflans-Sainte-Honorine.

