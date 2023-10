Pour menace terroriste, les aéroports de Beauvais, Lyon, Toulouse, Nice, Lille et Nantes évacués

Six aéroports français ont été évacués après avoir reçu des menaces et des alertes à la bombe.

Les autorités françaises font face à un niveau de la menace terroriste extrêmement élevé actuellement et voici une mesure de sécurité qui vient l'illustrer : comme le rapporte BFMTV et France Info, six aéroports ont été évacués après le signalement d'alertes à la bombe. Sont concernés les aéroports de Lille, Bron, Nice, Nantes, Toulouse en régions. L'aéroport de Beauvais, près de Paris et qui sert d'infrastructure aérien pour rejoindre la capitale, est aussi concerné.

Les mesures d'évacuation ne sont décidé qu'en cas de menace considérée comme sérieuse, compte tenu de la gêne occasionnée. Les autorités ont toutefois convenu qu'il fallait procéder à des opérations de "levées de doute" avec l'intervention des services de déminage.

la Direction générale de l'aviation civile a fait savoir vers 12h00 que tous les vols étaient suspendus. Les passagers qui viennent d'atterrir ont été débarqués en bout de piste, et ne rejoignent pas l'aérogare, ou doivent patienter dans leur avion.