"Je ne me pardonnerais pas" : les regrets de Monique Olivier face à la famille d'Estelle Mouzin

Au septième jour du procès de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret a été confrontée à la famille d'Estelle Mouzin, disparue en janvier 2003 alors qu'elle était âgée de 9 ans.

Depuis le 28 novembre, le procès de Monique Olivier se tient devant la cour d'assises de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Celle qui a été mariée au violeur et tueur en série Michel Fourniret est jugée depuis une semaine maintenant pour complicité dans l'enlèvement et le meurtre de Marie-Angèle Domèce, de Joanna Parrish et d'Estelle Mouzin. Ce mercredi 6 décembre, c'est justement la famille de cette dernière, disparue en janvier 2003, alors qu'elle était tout juste âgée de 9 ans, qui est venue témoigner à la barre.

"J'ai commis une grave erreur en la laissant rentrer toute seule"

Les uns après les autres, le frère, la sœur, la demi-sœur ou encore les parents et la belle-mère d'Estelle Mouzin se sont exprimés sur la disparition de la fillette il y a maintenant vingt ans de cela. Le poids porté par sa demi-sœur qui, en plus d'avoir presque le même âge qu'elle, s'appelle aussi Estelle, la culpabilité d'un frère d'avoir choisi de vivre avec leur père plutôt que leur mère et, de ce fait, de ne pas avoir été là pour potentiellement aller chercher sa sœur à l'école le jour où elle a disparu, ou encore le poignant témoignage de sa sœur aînée Lucie, qui vient tout juste d'avoir son deuxième enfant et qui n'avait pas pu faire le déplacement depuis Londres pour assister au procès, et qui affirme avoir "passé presque vingt ans à ne pas imaginer Estelle violée, tuée" ont ainsi été mis en lumière.

"J'ai commis une grave erreur en la laissant rentrer toute seule", a pour sa part confié la mère de la fillette. Habituellement très discrète, elle témoignait en visioconférence, depuis le tribunal de Carcassonne, dans l'Aude. Et Suzanne Goldschmidt d'ajouter : "Elle était un vrai soleil, que Fourniret nous a enlevé. Monique Olivier a laissé faire sans aucune émotion. Elle n'a rien fait pour sauver Estelle. Elle a aussi tué Estelle." Lors de sa prise de parole, la mère de l'enfant a également imploré Monique Olivier : "Si vous avez une once d'humanité, dites-nous où est enterrée Estelle !" Un appel également réitéré par le père de la fillette, Éric Mouzin, qui a souligné l'importance de pouvoir un jour retrouver le corps de sa fille, "pour prendre soin d'elle une dernière fois".

"Je fais pas exprès. Ce n'est pas par méchanceté, par cruauté"

À l'issue des différents témoignages, Monique Olivier s'est levée dans le box des accusés pour s'exprimer à son tour et demander notamment pardon. Ce qui a été fait est "impardonnable", a-t-elle reconnu, faisant part de son émotion face à tous ces témoignages. "Voir ces personnes s'exprimer et pleurer, ça me fait quelque chose", a-t-elle confié. "Je suis monstrueuse, je sais. C'est monstrueux ce qui a été fait, je sais. Si j'étais à leur place, je ne pardonnerais pas", a-t-elle poursuivi, avant d'affirmer : "Mais je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre."

Réagissant aux demandes des proches d'Estelle Mouzin de révéler la localisation du corps de la fillette, l'ex-femme de Michel Fourniret a assuré ne pas la connaître. "Si je le savais, pourquoi je ne le dirais pas ? J'aimerais qu'Estelle puisse reposer en paix et que sa famille puisse se recueillir devant sa tombe", a-t-elle encore affirmé. Et d'ajouter : "Pourquoi je ne dirais rien ? Si je savais … Je fais pas exprès. Ce n'est pas par méchanceté, par cruauté."