"Direct. Mort de Michel Fourniret : une enquête ouverte sur son décès à l'hôpital"

Le tueur en série Michel Fourniret est mort ce lundi 10 mai 2021, a fait savoir le procureur de Paris. Il avait été placé dans le coma dans un service hospitalier de la Salpêtrière à Paris il y a quelques jours.

Sommaire Mort de Fourniret

Fourniret dans le coma

Fourniret en prison

Fourniret et Estelle Mouzin L'essentiel Le tueur en série Michel Fourniret est mort ce lundi 10 mai autour de 15h à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris selon une information rendue publique par le procureur de Paris, Rémy Heitz à l'AFP.

Une enquête a été ouverte après l'annonce de son décès pour recherches des causes de la mort. Cette dernière sera confiée au 3e district de police judiciaire

Michel Fourniret avait été condamné deux fois à la perpétuité pour le meurtre de huit femmes et était également "connu" pour la disparition de la petite fille Estelle Mouzin. En direct Recevoir nos alertes live !

18:55 - De nombreuses affaires restent en suspens Le tueur en série Michel Fourniret, âgé de 79 ans, est mort lundi 10 mai, réduisant à néant les espoirs de plusieurs familles de disparues de le voir comparaître devant la justice, comme le rapporte le Journal du dimanche. Michel Fourniret avait notamment été mis en examen dans quatre affaires, comme le rappellent nos confrères. 18:20 - Une trentaine d’ADN inconnus Selon Le Parisien, une trentaine d’ADN inconnus prélevés sur des effets de Michel Fourniret sont en cours d’analyse afin de déterminer s’ils ne sont pas ceux pas de victimes oubliées. Ces traces génétiques pourraient être en lien avec au moins 21 affaires non élucidées de meurtres ou disparitions aux mains de la police judiciaire et de la gendarmerie... 18:18 - Pourquoi une enquête est-elle ouverte autour de la mort de Fourniret ? Le tueur en série Michel Fourniret était hospitalisé depuis le 28 avril dans l’unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) de la Pitié-Salpétrière à Paris, dépendante du centre pénitentiaire de Fresnes. Le journal du dimanche rapporte qu’une enquête a été ouverte pour "recherches des causes de la mort", et confiée au troisième district de police judiciaire". Le média rapporte que cette ouverture d'enquête est une pratique systématique dans le cadre d'un décès en milieu pénitentiaire, selon une source proche du dossier. Enfin, une autopsie doit être pratiquée.

17:45 - Condamné la première fois en 1967 puis en 1984 Seulement âgé de 25 ans, Michel Fourniret est condamné pour l’agression d’une fillette dans les Ardennes en 1967. Il écope alors de huit mois de prison avec sursis avec obligation de soins. Il est de nouveau arrêté et cette fois-ci incarcéré en 1984 après des agressions sexuelles sur une douzaine de jeunes femmes depuis 1981 et sera puni de cinq ans de prison ferme. 17:25 - Fourniret éternellement associé à Estelle Mouzin Michel Fourniret sera toujours associé à la disparition d'Estelle Mouzin. C'est le 27 novembre 2019 que le tueur en série est mis en examen dans l’enquête sur la disparition de la fillette, à l’âge de 9 ans en 2003 à Guermantes (Seine-et-Marne). Soupçonné puis mis hors de cause, il a finalement vu son alibi démantelé par son ex-femme Monique Olivier attestant que Michel Fourniret a bien enlevé, séquestré et tué la petite fille. 17:16 - Une réquisition de suspension de fin de peine avait été demandée Selon Le Parisien, ses avocats avaient effectué mi-avril une requête d’ordonnance de sursis auprès de la juge d’instruction Sabine Khéris et, un mois auparavant, une réquisition de suspension de fin de peine en s'appuyant sur un certificat médical établissant un diagnostic de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé. 17:08 - Condamné à la perpétuité Michel Fourniret, surnommé "l'ogre des Ardennes" était condamné à deux reprises à la perpétuité après avoir été déclaré coupable en 2008 des meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001. 17:02 - Une enquête ouverte Dans son point, le procureur de Paris a indiqué qu'une enquête a été ouverte pour “recherches des causes de la mort”. Cette dernière est confiée au 3e district de police judiciaire. 16:58 - Michel Fourniret est mort Il "est mort lundi à 15 heures à l’Unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) de la Pitié-Salpétrière à Paris", a précisé le procureur de Paris Rémy Heitz dans un point presse. Le tueur en série était hospitalisé depuis le 28 avril dans cette unité dépendante du centre pénitentiaire de Fresnes.

Michel Fourniret est mort. L'information a été rendue publique ce lundi 10 mai par le procureur de Paris, Rémy Heitz à l'AFP. Le meurtrier est décédé autour de 15h, à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris. "Une enquête a été ouverte pour recherches des causes de la mort, confiée au 3e district de police judiciaire", a ajouté Rémy Heitz.

Selon plusieurs sources concordantes citées par le Parisien, le tueur en série Michel Fourniret âgé de 79 ans avait été hospitalisé en urgence le 28 avril à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale de la Salpêtrière à Paris pour des problèmes respiratoires. D'après le quotidien, l'homme avait été placé dans le coma et était considéré par les médecins comme "non réanimable" avec un pronostic vital engagé et non réversible. Un protocole d'accompagnement de fin de vie avait même été engagé.

Ces dernières semaines, l'état de santé de Michel Fourniret s'était dégradé avec une dégénérescence mentale provoquant plusieurs hospitalisations en urgence. Le Parisien rappelle qu'un certificat médical daté du 1er mars dressait un bilan de santé très alarmant du détenu, diagnostiquant notamment la maladie d'Alzheimer. "Ce qui se traduit par un trouble neuro-cognitif qui atteint tous les secteurs cognitifs, c'est à dire un syndrome démentiel d'intensité sévère. Les propos sont au mieux rares et inadaptés, au pire se résument à un jargon incompréhensible". Le rapport soulignait également "une perte d'autonomie majeure qui nécessite l'aide d'un soignant pour tous les gestes de la vie quotidienne, notamment pour le repas où la fourchette doit lui être amené à la bouche."

Pour rappel, le tueur a été condamné deux fois à la perpétuité pour les meurtres de huit femmes ou adolescentes et mis en examen à quatre reprises pour ceux de la petite Estelle Mouzin ou des jeunes femmes Lydie Logé, Joanna Parrish et Marie-Angèle Domèce. Il y a quelques jours, l'affaire Estelle Mouzin était de nouveau au coeur de l'actualité avec de nouvelles recherches suite aux nouvelles indications de Monique Olivier, l'ex femme de l'ogre des Ardennes. Des recherches qui ont été infructueuses et qui sont désormais terminées.