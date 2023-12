Refus d'obtempérer : un adolescent de 17 ans meurt en Seine-et-Marne

Un adolescent de 17 ans est mort dans un accident de scooter après un refus d'obtempérer. Le conducteur, âgé de 16 ans, est gravement blessé.

Un adolescent de 17 ans est mort et un autre de 16 ans est gravement blessé, après un accident de scooter survenu alors que la police poursuivait le véhicule dans le cadre d'un refus d'obtempérer, à Neuilly-sur-Marne ce 8 décembre. Les deux jeunes auraient grillé un feu rouge, aux alentours de 23 heures. La brigade anticriminalité (BAC) aurait alors tenté de les arrêter afin de procéder à un contrôle. Mais les jeunes refusent d'obtempérer et se dirigent alors vers Chelles. Pendant la course-poursuite, le conducteur de 16 ans perd le contrôle du scooter, glisse, avant que le deux-roues ne s'encastre " sous un véhicule se trouvant à l'arrêt au feu tricolore", détaille le procureur, Jean-Baptiste Bladier, dans un communiqué.

Deux enquêtes ouvertes

Les deux adolescents sont alors coincés. "L'un des deux - vraisemblablement le passager - perdant son casque sous la violence du choc", poursuit le procureur. Pris en charge et transportés par les secours vers un hôpital, les deux jeunes se trouvent alors en arrêt cardiorespiratoire. Le passager est mort samedi 9 décembre au matin, à 9h30. Le parquet de Meaux a ouvert une enquête pour refus d'obtempérer, ainsi qu'une autre enquête pour homicide et blessures involontaires. C'est à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), que revient la deuxième enquête. "Il semblerait qu'il n'y ait eu aucun contact entre le scooter et le véhicule de la BAC", a affirmé le procureur. Selon la préfecture de police, "les policiers ont avisé la salle de commandement du refus d'obtempérer" et ont utilisé leurs "avertisseurs sonores et lumineux"