Disparition à Brest : Anna Nosbn, 21 ans, est recherchée, son signalement

Alors qu'une jeune femme de 21 ans, Anna Nosbn a disparu à Brest, le commissariat a lancé un appel à témoins pour retrouver cette jeune réunionnaise qui n'a plus donné signe de vie après avoir quitté son domicile le 23 décembre.

A Brest, un appel à témoins a été lancé après la disparition inquiétante d'Anna Nosbn, une jeune réunionnaise de 21 ans, étudiante à la faculté de médecine. Elle avait quitté son domicile du centre-ville subitement vers 13h le 23 décembre où elle se trouvait avec son compagnon, et n'a pas donné signe de vie depuis, ni à son ami, ni à sa famille, ni à ses amis. Elle est sortie sans ses papiers, sans son sac et sans son téléphone.

Sa famille, qui habite l'île de la Réunion, mais aussi sa meilleure amie sont très inquiets. Cette dernière lance l'alerte sur Facebook. "Cette jeune fille s'appelle Anna, elle a 21 ans, et se trouve dans un état assez fragile, avec des idées noires, je vous demande à tous en ce jour de Noël d'ouvrir les yeux sur la route, elle est de Brest Centre (vers l'hôpital Morvan) mais n'est pas véhiculée et se déplace à pied ou en transport en commun. Elle pourrait tenter de mettre fin à ses jours, donc si vous l'apercevez, s'il vous plaît restez près d'elle et alerter les secours.", a-t-elle publié.

La police prend cette disparition très au sérieux et a tenté de retrouver la jeune femme avec l'aide d'un chien. Ces recherches n'ont pas abouties, le chien a perdu sa trace au niveau de l'arrêt du tramway Saint-Martin, rue Jean Jaurès, à moins de 10 minutes à pieds de son domicile du centre ville.

Alors qu'Anna n'a toujours pas donné de signe de vie, l'inquiétude grandit. La police a décidé de lancer officiellement un appel à témoins ce lundi 25 décembre. Le jour de la disparition, la jeune fille portait un jogging et une doudoune beige, et des chaussures blanches de la marque Nike. Elle mesure 1,65 m, elle a le teint mat, les cheveux noirs coupés court. Toute personne ayant des informations pouvant être utiles à l'enquête est priée d'appeler le service enquêteur du commissariat de Brest au 02 21 09 53 64.