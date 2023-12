Famille tuée à Meaux : "J'ai entendu des voix", le père explique son geste

L'homme suspecté d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants est passé aux aveux et a expliqué ce qui l'a poussé à passer à l'acte.

Depuis trois jours, c'est la sidération et l'incompréhension à Meaux. Une mère de famille et ses quatre enfants, âgés de 10, 7, 4 ans et 9 mois, ont été découverts morts le 25 décembre dans leur appartement de cette commune de Seine-et-Marne, à l'est de Paris. Très vite, les soupçons se sont orientés vers le conjoint et père, rapidement interpellé dans la foulée, à 30km de là, du côté de Sevran (Seine-Saint-Denis).

Un acte barbare

Hospitalisé en raison de blessures mais placé sous le régime de la garde à vue, l'homme a ensuite été présenté à un juge d'instruction. Devant le magistrat, le mis en cause a reconnu les faits. Et justifié son geste. Il a confié avoir "entendu des voix" lui demandant de "faire du mal", selon les éléments transmis à la presse par le parquet. Pour autant, il n'aurait pas été en mesure de dire ce qui l'a vraiment poussé à passer à l'acte. Un acte barbare puisque le trentenaire a dit avoir tué sa femme et ses deux filles en leur portant des coups de couteau, des "dizaines" à chacune selon le rapport de l'institut médico-légal. Il a expliqué ensuite avoir noyé leurs deux fils, ce que confirme le même rapport.

Les éléments découverts par les enquêteurs sur ce suspect de 33 ans font état de troubles dépressifs et psychotiques depuis 2017, pour lesquels il prenait un traitement. Des médicaments qu'il n'aurait pas pris le 24 décembre selon ses dires. L'individu a déjà été interné par le passé et aurait fait une tentative de suicide cette même année 2017. Si son casier judiciaire est vierge, l'individu avait aussi blessé sa femme au couteau en 2019, sans qu'elle ne porte plainte.

Il encourt la perpétuité

Le soir du drame, la mère de 35 ans était attendue chez une amie, voisine, pour un repas de Noël. Elle ne s'y était pas présentée et n'avait pas répondu lorsque l'hôte était venue à son domicile s'enquérir des raisons de son absence. Pourtant, au cours de la soirée du 24 au 25 décembre, d'autres voisins ont déclaré avoir entendu des cris dans la nuit mais ne s'étaient pas inquiétés car, selon eux, la mère avait l'habitude de "crier sur ses enfants". Un véritable drame était en fait en train d'avoir lieu. Ce n'est que le lendemain, lorsque l'amie, restée sans nouvelles, est retournée au domicile, que la police a été appelée, en raison de tâches de sang dans le couloir.

Une information judiciaire des chefs d'homicide volontaire par conjoint et homicides volontaires sur mineurs de 15 ans a été ouverte par le parquet de Meaux. Son placement en détention provisoire a été demandé. S'il est déclaré pénalement responsable, sans abolition ni altération du discernement, le père encourt la réclusion criminelle à perpétuité.