Attaque au couteau à Paris : le suspect de Gare de Lyon de nouveau placé en garde à vue

Après avoir été jugé inapte à rester en garde à vue samedi soir, l'auteur présumé de l'attaque au couteau de Gare de Lyon a finalement été placé une nouvelle fois en garde à vue ce dimanche 4 février. L'homme interpellé pour avoir blessé trois personnes, dont une gravement, est entendu de nouveau par les enquêteurs.

Placé en garde à vue, après les auditions et l'examen de son état mental, l'auteur présumé de l'attaque de Gare de Lyon avait été relâché et "pris en charge par l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police". D'après le JDD, l'homme de 32 ans, d'origine malienne et titulaire d'un permis de séjour italien, a de nouveau été placé en garde à vu, ce dimanche 4 février, et est entendu par les enquêteurs.

Interpellé, samedi 3 février, pour avoir blessé trois personnes muni d'un couteau et d'un marteau à la Gare de Lyon, à Paris, le suspect présente des troubles psychiatriques, dont il a lui-même fait part aux forces de l'ordre. Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez a rapporté qu'"un certain nombre de médicaments qui attestent qu'il est effectivement sous traitement" ont été retrouvés sur lui, détaille franceinfo. Les motivations du suspect décrit comme "ayant un profil de SDF", qui ne "présentait pas de signe de religiosité" sont extrêmement floues. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Paris. Laurent Nuñez a précisé qu'"à ce stade, il n'y a aucun élément" qui va dans le sens d'un acte terroriste. Le Parquet national antiterroriste a précisé rester en observation.

D'après les informations connues à ce jour, le suspect avait attiré l'attention des passants alors qu'il mettait le feu à son sac à dos. Il a ensuite tenté de s'en prendre à une femme qui s'éloignait de lui. Puis, il aurait sorti un couteau, frappé un homme âgé à l'abdomen et à la tête avec un marteau. La victime gravement blessée a son pronostic vital engagé, explique Le Figaro. Un deuxième homme aurait alors plaqué l'assaillant au sol avant d'être rejoint par trois autres personnes qui sont intervenues pour l'aider à le neutraliser. Deux de ces personnes ont été légèrement blessées. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a remercié "ceux qui ont maîtrisé l'auteur de cet acte insupportable".