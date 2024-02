Mort de Steve Caniço à Nantes : le mis en cause promu par la police

Mis en cause pour "homicide involontaire", le commissaire va bénéficier d'une promotion, quelques jours avant le début de son procès devant le tribunal correctionnel.

Une décision qui suscite l'interrogation. Mis en examen pour "homicide involontaire" après la mort de Steve Caniço à Nantes, animateur périscolaire de 24 ans, lors d'une opération policière dans la nuit du 21 au 22 juin 2019, le commissaire Grégoire Chassaing va bénéficier d'une promotion professionnelle, d'après les informations de La Montagne. Et le choix du timing a de quoi étonner, ce dernier sera jugé à Rennes du 10 au 14 juin 2024, dans la fameuse affaire Steve Caniço.

Une promotion à Lyon avant son procès

Le jeune Steve Caniço a été retrouvé mort dans la Loire après une opération de police jugée controversée, ayant pour objectif de mettre un terme à une soirée techno à Nantes en 2019. Le commissaire Grégoire Chassaing était en charge de cette opération. Il lui est notamment reproché d'avoir mis "en oeuvre des opérations de progression et d'interpellation sur le quai (...) alors même que les investigations permettaient de démontrer que d'autres solutions étaient possibles, notamment celle d'un repli" expliquait le parquet de Rennes en décembre dernier.

Jusqu'au 5 février 2024, Grégoire Chassaing était adjoint du directeur départemental de la sécurité publique du Puy-de-Dôme. Et la décision qui fait couler beaucoup d'encre concerne sa future promotion. En effet, ce dernier doit devenir chef de la circonscription de police nationale de Lyon. Et ce, dès le 1er juin 2024. Moins de deux semaines avant le début de son procès. Dans cette affaire, un non lieu a été ordonné pour le sous-préfet Johann Mougenot et les autres mis en cause. De plus, ce n'est pas la première fois que Grégoire Chassaing est promu depuis le déroulement des faits. Cela était déjà le cas lors de sa prise de fonctions comme numéro 2 de la sécurité publique.

L'étonnement demeure pour la famille de Steve Caniço

L'avocat du présumé innocent parle de son client comme d'un "bouc émissaire", en référence à son renvoi devant le tribunal correctionnel et au non lieu ordonné pour les autres mis en cause dans ce dossier. "Il fallait bien garder un bouc émissaire pour sauver la face sous la pression médiatique et ainsi satisfaire les réclamations de procès contre la police d'une frange militante de l'opinion" lançait-il dans un communiqué.

De son côté, la famille de Steve Caniço a appris "avec étonnement la promotion de monsieur Chassaing à un poste à responsabilité nationale, avec de probables missions d'ordre public, dans le contexte particulièrement difficile de la sécurité en France" indique l'avocate de la famille dans les colonnes de Ouest France. Désormais, place au procès devant le tribunal correctionnel de Rennes à partir du 10 juin 2024.