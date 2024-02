Ce que l'on sait de l'agression d'une policière devant le ministère de l'Intérieur

Jeudi 8 février, une policière en poste à l'entrée du ministère de l'Intérieur a été agressée par un individu tentant de s'introduire dans le ministère. Le suspect a été interpellé.

Jeudi 8 février, un individu a tenté de s'introduire dans le ministère de l'Intérieur aux alentours de 20h20 comme l'indique BFMTV. Une policière en poste au niveau de la guérite des grilles du ministère est intervenue pour maîtriser l'intru. Ce dernier a saisi la policière à la gorge. Une source policière a précisé au Figaro que le suspect "l'a prise à la gorge et a tenté d'entrer dans la cour". Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a expliqué ce vendredi matin sur BFMTV que "L'individu a essayé de rentrer au ministère (profitant de l'ouverture de la grille) et cette policière l'en a empêché. Il lui a, à ce moment-là, sauté dessus." Légèrement blessée, la policière a ensuite été conduite à l'hôpital. Selon le préfet, elle a été hospitalisée pour risque de fracture.

Le suspect interpellé atteint de troubles psychiatriques ?

L'individu a rapidement été maîtrisé par les agents de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) en poste sur la Place Beauvau dans le 8e arrondissement de Paris. BFMTV indique que l'homme arrêté a été transféré au commissariat de police du 17e arrondissement de la capitale. Au moment de son interpellation, le suspect ne s'est pas exprimé et n'a communiqué aucune revendication. Le préfet de police a précisé ce vendredi matin que cet homme non armé au moment des faits "semble souffrir de troubles psychiatriques". L'individu serait aussi connu de la justice pour des infractions à la législation et sur les stupéfiants.