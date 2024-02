Paris : la police abat un homme armé d'une lame de boucher

La police a abattu un homme portant une lame de boucher, dans le 19ème arrondissement de Paris, ce 17 février vers 3 heures du matin.

Il était 3 heures du matin, ce samedi 17 février, lorsqu'un homme armé d'un hachoir a été tué par la police. Les faits se sont déroulés dans le 19ème arrondissement. Selon Le Parisien, l'homme était d'origine soudanaise et avait 40 ans. Près d'une station de tramway, l'homme demande du feu à un passant, se montre violent, et se met à cracher. C'est alors qu'il sort un hachoir. Le deuxième homme se recule, et demande de l'aide à un agent RATP. Tout deux appellent la police.

La Brigade anticriminalité (BAC) arrive, demande à l'homme de lâcher son arme, ce qu'il ne fait pas. Il sort alors un livre coranique et menace les policiers avec sa lame de boucher. Les policiers tentent de le neutraliser avec leurs pistolets à impulsion électrique. Ces derniers n'ont eu "aucun effet" sur le suspect, selon une source rapportée par Le Parisien. C'est alors que les policiers ouvrent le feu et tirent 22 fois. 7 balles ont touché l'homme armé. Après plusieurs massages cardiaques et l'arrivée des pompiers, le suspect est finalement déclaré mort.

Deux enquêtes ouvertes

Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Paris. L'une pour violences avec arme sur les forces de l'ordre, l'autre sur les circonstances de la mort de ce quarantenaire, inconnu de la justice. Cette dernière sera menée par l'inspection générale de la police nationale (IGPN). Les caméras piétonnes des policiers ont filmé toute la scène.