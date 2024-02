Procès de l'attentat à Trèbes : des peines lourdes malgré l'absence de l'assaillant ?

Ce vendredi 23 février, la cour d'assises de Paris doit rendre son verdict dans le procès des attentats de Carcassonne et de Trèbes. Sept proches de l'assaillant tué lors de l'assaut du GIGN sont jugés. Jusqu'à onze ans de réclusion criminelle ont été réclamés par le parquet antiterroriste.

Dernière ligne droite pour le procès des attentats de Carcassonne et de Trèbes. Alors que les plaidoiries de la défense se sont achevées jeudi 22 février 2024, la cour devrait rendre son verdict ce vendredi 23 février. Six ans après l'assassinat de quatre personnes, dont le gendarme Arnaud Beltrame, des peines allant jusqu'à onze ans de réclusion criminelle ont été requises à l'encontre de sept proches du terroriste, Radouane Lakdim, tué lors de l'assaut des forces de l'ordre, selon le site L'Indépendant. L'enquête ayant montré que l'assaillant avait agi seul, aucun d'entre eux n'est jugé pour "complicité". Les avocates générales, Alexa Dubourg et Aurélie Valente, représentantes du parquet national antiterroriste, ont rappelé que l'objectif est de ne pas faire peser sur les accusés le poids de l'absence de Radouane Lakdim, mais de les sanctionner "à la juste mesure de ce qu'ils ont fait".

L'acquittement réclamé par les avocats de la défense

Lors de l'avant-dernière journée d'audience, l'attention s'est principalement portée sur la défense de Marine Pequignot, la petite amie de Radouane Lakdim, âgée de 18 ans au moment des faits. Elle est jugée pour "association de malfaiteurs terroriste" pour avoir eu connaissance de la possession d'armes au domicile du terroriste et avoir été "informée de ses projets de s'en prendre d'une manière générale aux mécréants", selon l'ordonnance de mise en accusation. Son cas fait l'objet de la plus grande peine requise par les avocates générales. "Vous avez une femme nouvelle devant vous qui a choisi la vie", a assené son avocat Me Boret au tribunal pour défendre celle qui a adhéré à l'idéologie de l'État islamique à 16 ans. "Il y a 28 rapports sur elle qui ne disent 'pas la moindre persistance de radicalisation' chez elle, 792 heures de suivi depuis qu'elle est sortie de prison", a-t-il précisé.

La veille, les avocats de Baghdad Haddaoui, accusé du délit connexe de non-dénonciation de crime terroriste, ont réclamé l'acquittement de leur client qui a été "bouleversé" et "choqué" quand il a appris que l'attaque avait été perpétrée par son ami Radouane Lakdim. "Il ne comprenait pas comment il en était arrivé là, s'il avait su quelque chose, il en aurait parlé", ont-ils martelé à la barre. Même demande de la part de la défense d'Ahmed Arfaoui, l'ex-beau-frère de Radouane Lakdim, poursuivi pour association de malfaiteurs terroriste. L'avocate de Sofian Boudebbouza, accusé lui aussi d'association de malfaiteurs terroriste, a quant à elle réclamé une requalification en "provocation directe à un acte de terrorisme commis au moyen d'un service de communication au public en ligne, en état de récidive légale".