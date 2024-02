Mort de Mayliss : le corps retrouvé en Essonne, son ex-petit ami en garde à vue ?

Le corps de la jeune Mayliss, 18 ans, disparue depuis le 14 février dernier a été retrouvé ce jeudi après-midi, sans vie, à Chilly-Mazarin (Essonne). Six personnes ont été placées en garde à vue et une enquête a été ouverte.

Jeudi 22 février, en milieu d'après-midi, le corps de la jeune Mayliss, 18 ans, disparue depuis le 14 février dernier a été retrouvé sans vie à Chilly-Mazarin (Essonne), "en bordure d'autoroute A6, sur un talus, non loin de l'entrée d'un tunnel passant sous la voie rapide" selon les informations du Parisien. Une enquête a été ouverte pour assassinat indique le parquet d'Ivry-Courcouronnes ce vendredi, elle est confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.

Six personnes en garde à vue, dont son ex-petit ami ?

Ce vendredi 23 février, une autopsie du corps de Mayliss doit avoir lieu pour tenter de déterminer les causes de la mort. Au total, six personnes ont été placées en garde à vue à Créteil. "Le petit ami ou l'ancien petit ami de la victime" de 17 ans se trouverait parmi ces six personnes entendues selon Le Parisien. Une source du quotidien indique que "des membres de la famille" pourraient également faire partie du groupe.

"C'est ce petit ami ou ex, qui aurait conduit les enquêteurs de la police judiciaire jusqu'au corps de la victime" précisait une source policière auprès du Figaro jeudi soir, qui affirme le placement en garde à vue de ce dernier. Un ou plusieurs suspects pourraient être déférés au parquet d'Évry-Courcouronnes dès ce vendredi 23 février.

Portée disparue depuis le 14 février dernier

Originaire de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), la jeune femme n'avait plus donné signe de vie depuis le 14 février dernier. Elle avait justement été aperçue pour la dernière fois dans sa ville d'origine. Elle avait également envoyé un dernier message sur le réseau social Snapchat sur les coups de 3 heures du matin à ses proches.

À ce moment-là, Mayliss se trouvait dans une voiture avec un jeune homme dont l'identité est encore inconnue. Elle avait été localisée pour la dernière fois à Chilly-Mazarin. Le parquet de Créteil avait ouvert une enquête pour disparition inquiétante confiée à la brigade de répression de la délinquance aux personnes pour tenter de retrouver la jeune femme, en vain.