270 euros d'amende SNCF pour avoir accepté de changer de siège dans le train

Il souhaitait permettre à un père et son fils de se rejoindre et a écopé d'une lourde amende par les contrôleurs de la SNCF.

Une mésaventure dont il se serait bien passé. Ce lundi 4 mars 2024, un usager de la SNCF s'est vu infliger une lourde amende. La raison ? Il était installé en première classe après avoir échangé sa place avec un autre passager qui souhaitait être assis à côté de son fils en seconde classe. Un geste plutôt courtois de la part de Hugues, titulaire d'un abonnement sur la ligne TGV Sud-Est. Problème, cet arrangement n'est pas du tout du goût des chefs de bord lors du contrôle des billets. Selon eux, Hugues voyage sans billet. Résultat des courses : ce dernier doit régler une amende de 270 euros (si elle est payée immédiatement).

"Pourrir des gens honnêtes comme ça"

Désabusé, Hugues a partagé son expérience pour le moins désagréable sur X. "Personne n'a été lésé dans l'histoire, toutes les places ont été payées mais a cause de deux cowboys qui se croient au far west, la SNCF se fait encore plus détester" peut-on lire sur son compte. Malgré l'appui du deuxième passager avec qui il a échangé sa place, rien n'y fait, les contrôleurs ne veulent rien savoir. "Le monsieur avec qui j'ai échangé ma place est venu me soutenir et plaider notre bonne foi. Chose qui a été totalement ignorée par les contrôleurs" déplore-t-il. "Franchement, désolé hein, mais je me demande comment tu peux faire ce job là, pourrir des gens honnêtes comme ça, puis rentrer chez toi, embrasser ta femme et tes gosses et te coucher heureux et comblé" conclut-il, passablement énervé.

Une amende supérieure à la tarification habituelle ?

Dans les faits, le passage de la seconde à la première classe n'est pas passible d'une amende pour "absence de billet" par la SNCF. Hugues aurait du payer le montant de la différence entre un billet en seconde et un billet en première classe (surclassement), montant auquel vient s'ajouter une pénalité de 15 euros, ou 7 euros si le trajet est inférieur à 150 kilomètres et que l'usager signale son irrégularité. Selon toute vraisemblance, malgré le fait qu'il ne détaille pas le montant de son amende, les contrôleurs du train emprunté par Hugues lui ont infligé une lourde sanction, à savoir le prix du billet assorti de 100 euros supplémentaire "si le client ne règle pas l'amende immédiatement", le choix effectué par Hugues, comme indiqué sur X.

Le directeur de l'axe TGV Sud-Est a contacté l'usager directement sur X : "Pouvez-vous m'envoyer la référence de vitre billet ?". Dans le même temps, SNCF Voyageurs a aussi contacté l'abonné pour tenter de trouver une solution : "Bonjour Hugues, nous comprenons votre mécontentement et sommes navrés de cette situation. Nous aurions besoin de plus d'informations". Une mauvaise publicité pour la SNCF après les épisodes de grève des contrôleurs et des aiguilleurs fin février qui avait perturbé les départs et retours en vacances des Français.