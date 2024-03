Agression antisémite à Paris : un suspect interpellé après l'attaque d'un sexagénaire

Un homme soupçonné d'avoir agressé un sexagénaire juif à Paris il y a cinq jours a été interpellé ce mercredi 6 mars. La victime, blessée par les coups violents, a déposé plainte et une enquête est en cours.

Un homme soupçonné d'être l'auteur d'une agression antisémite à Paris a été interpellé ce mercredi 6 mars. Le suspect serait à l'origine de coups portés à l'encontre d'un sexagénaire sortant d'une synagogue près de la rue des Orteaux, dans le XXème arrondissement de la capitale selon les précisions de l'AFP, dans l'après-midi du vendredi 1er mars. Ayant pris la "fuite à pied" après l'agression d'après plusieurs sources proches de l'enquête, il était recherché depuis cinq jours.

La victime de l'agression antisémite, un homme d'une soixantaine d'années, a relaté le déroulé de la scène à BFMTV. "Je suis ressorti de la synagogue, je me suis assis sur le rebord du trottoir de la synagogue et j'ai vu passer une personne qui m'a regardé fixement, qui avait l'air un peu excité". Le suspect est revenu quelques minutes plus tard et a interpellé la victime selon le témoignage de cette dernière : "C'est toi qui tues les gens à Gaza ?". "Moi, je ne tue personne, je n'ai jamais tué personne" dit avoir répondu l'homme qui portait une kippa sur la tête. C'est après que le sexagénaire a été frappé : "Il m'a mis des coups de poing et un coup de tête et après, j'ai perdu connaissance". Le parquet de Paris indique de son côté que l'agresseur "a insulté la victime de 'sale juif' tout en lui portant plusieurs coups de poing et de pied" selon une source proche de l'enquête. Seulement deux jours après l'agression, la victime indiquait à BFMTV "ne pas se sentir en France" : "Ca me fait penser à la Seconde Guerre mondiale, c'est le retour du nazisme".

Les coups ont été tels que la victime a dû être prise en charge pour une "fracture du nez et d'une dente" d'après le maire de XXème arrondissement de Paris. L'homme agressé et blessé a porté plainte à sa sortie de l'hôpital selon les informations du Parisien. Une enquête a été ouverte pour violence suivie d'une incapacité de travail (ITT) n'excédant pas huit jours en raison de la religion et confiée au commissariat du XXème. C'est dans le cadre de cette enquête que le suspect a été interpellé.