Suicide de MavaChou : l'ex-mari de l'influenceuse et sa nouvelle femme mis en examen

Deux ans après le suicide de l'influenceuse Maëva Frossard, son ancien mari, Adrien Czajczynski, ainsi que sa nouvelle femme, Laura, ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire fin février.

Fin 2021, Maëva Frossard, plus connue sur la toile par son pseudonyme Mava Chou, se donnait la mort, à 32 ans. Rapidement, ses proches avaient accusé son ancien mari, le YouTubeur Adrien Czajczynski, d'avoir orchestré une campagne de haine contre son ex alors qu'il se battait pour obtenir la garde de leurs quatre enfants. Alors que Maëva Frossard avait déposé le jour de son suicide une cinquième plainte contre Adrien Czajczynski, une enquête pour "harcèlement moral ayant poussé au suicide" avait été ouverte dans la foulée par le parquet d'Épinal.

Le Parisien révèle ce mercredi qu'Adrien Czajczynski et sa nouvelle femme, Laura Czajczynski, ont tous les deux été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire le 27 février dernier. Le quotidien rappelle que le YouTubeur avait déjà fait l'objet d'une garde à vue et d'une perquisition en mars 2022, soit trois mois après le suicide de Mava Chou. Selon Le Parisien, la mise en examen de février dernier porterait sur des faits de "harcèlement envers Maëva Frossard et son compagnon Romain".

"On voit que la justice avance, c'est important pour nous, ça montre que ce n'est pas un dossier qui traîne sur le coin d'un bureau", a réagi Romain, qui partageait la vie de Mava Chou au moment du drame, auprès du quotidien. De leur côté, Adrien et Laura Czajczynski n'ont pas souhaité s'exprimer sur l'affaire. L'avocat de l'ex-mari a simplement assuré que son client continuait à se tenir à la disposition de la justice, "comme il l'a toujours fait", tandis que le représentant de Laura Czajczynski a réfuté le fait que sa cliente ait commis le moindre fait répréhensible.