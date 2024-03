Enfants disparus dans le Gard : les deux corps retrouvés, la détresse de la famille

Les corps du père de famille et des deux enfants du couple emportés par les eaux ont tous été retrouvés. La grand-mère paternelle a fait part de sa colère.

Le corps d'un enfant de 12 ans disparu dans le Gard après avoir été emporté par les eaux pendant les crues du week-end du 9 et 10 mars a été retrouvé ce vendredi 15 mars, selon une annonce du parquet. L'enfant était porté disparu, ainsi que sa sœur et son père depuis le 9 mars. Ils avaient tenté de traverser un pont submersible à Dions vers 23h30. La famille rentrait d'un dîner chez la grand-mère lorsque le véhicule s'est retrouvé piégé. Seule la mère avait pu être secourue lors l'arrivée des secours sur place. Elle a pu être hélitreuillée.

Mardi 12 mars, le corps de la fillette a été découvert dans les eaux du Gardon à la mi-journée. Ce même jour, dans un communiqué, la procureure de la République a confirmé qu'un corps découvert lundi était bien celui du père des deux enfants. Lundi, la mère de l'homme disparu, Christiane, était désemparée. Elle avait expliqué au Parisien avoir accueilli la famille pour dîner le samedi : "Quand ils sont partis, vers 23 heures, il pleuvait fort, mais il n'y avait rien d'alarmant non plus. C'est ma belle-fille qui a pris le volant, elle ne boit pas une goutte d'alcool et n'est jamais imprudente."

La grand-mère pourrait porter plainte contre l'Etat

Christiane s'est aussi longuement confiée auprès de BFMTV et a fait part de sa colère. D'après elle, la mère de famille n'aurait jamais emprunté le pont si la barrière avait été correctement fermée. "Ce n'est pas vrai", a-t-elle encore assuré auprès de nos confrères, revenant sur l'information selon laquelle le pont aurait été fermé à 23 heures. Et de renchérir : "Ça n'a été fermé qu'à minuit moins le quart ! Mon fils n'aurait jamais emprunté ce pont avec ses deux enfants à bord et sa compagne, s'il avait été fermé." La grand-mère a d'ores et déjà assuré à BFMTV qu'elle comptait aller jusqu'au bout, si jamais il fallait porter plainte, contre l'État notamment.