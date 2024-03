Famille disparue dans le Gard : le corps d'un homme retrouvé, les deux enfants toujours recherchés

La famille rentrait chez elle après un dîner, dans la nuit de samedi à dimanche, quand son véhicule a été emporté par les eaux au moment de son passage sur un pont submersible.

La tempête Monica a fait des ravages. Particulièrement touché, le département du Gard recense déjà quatre morts. Trois ont été découverts dimanche, la quatrième victime est un homme qui pourrait être le père de famille porté disparu depuis samedi soir. Son corps a été retrouvé ce lundi 11 mars au matin. Mais ce triste bilan pourrait bien n'être encore que provisoire. En effet, les deux enfants de l'homme, âgés de 4 et 13 ans, sont toujours portés disparus ce lundi soir.

"Bilan humain provisoire sur la commune de Dions : le corps d'un homme a été retrouvé ce matin. Le véhicule des disparus a été retrouvé en aval du pont submersible hier", indiquait sur X le préfet du Gard à la mi-journée ce lundi, laissant ainsi présager le pire quant au sort des deux enfants. Avec leurs parents, ces derniers auraient tenté de traverser un pont submersible en voiture, qui n'était pas fermé à la circulation, vers 23h30 samedi soir, à Dions.

En se réfugiant sur le toit, la famille est parvenue à contacter les secours. À leur arrivée, seule la mère de famille, qui s'était réfugiée dans un arbre, a pu être secourue. Le père et les enfants auraient été emportés par la rivière en crue. Le véhicule a été retrouvé vide en aval du lieu du drame.

La mère de l'homme disparu de 41 ans, désemparée, a expliqué au Parisien avoir accueilli la famille pour dîner le samedi : "Quand ils sont partis, vers 23 heures, il pleuvait fort, mais il n'y avait rien d'alarmant non plus. C'est ma belle-fille qui a pris le volant, elle ne boit pas une goutte d'alcool et n'est jamais imprudente."

Ce dimanche, 32 sapeurs-pompiers, dont 20 sauveteurs subaquatiques, mais aussi des drones et un hélicoptère avaient été mobilisés. Les recherches avaient finalement été interrompues à la tombée de la nuit, avant de reprendre ce lundi à l'aube. Selon le directeur départemental adjoint des pompiers du Gard à l'AFP, les recherches s'avéraient dangereuses au vu de "la situation des cours d'eau". Avec la décrue du Gardon, de nouveaux espaces ont été rendus accessibles ce lundi pour les recherches. Le dispositif a été "recalibré en fonction de la baisse des cours d'eau". 200 gendarmes et 110 sapeurs-pompiers ont alors à nouveau été mobilisés pour retrouver les disparus. À la mi-journée, la préfecture du Gard indiquait sur X que "110 sapeurs pompiers et 120 gendarmes [étaient] toujours engagés dans la recherche des disparus".