Famille disparue dans le Gard : le père retrouvé sans vie, les enfants toujours introuvables

Depuis samedi soir, un père de famille et ses deux enfants sont portés disparus dans le Gard suite aux inondations. Le père a finalement été retrouvé sans vie ce lundi matin.

La tempête Monica a fait des ravages. Le Gard a particulièrement été touché. Ce dimanche soir, trois personnes y étaient toujours portées disparues et parmi elles, deux enfants, âgés de 4 et 13 ans. Avec leurs parents, ils auraient tenté de traverser un pont submersible en voiture, qui n'était pas fermé à la circulation, vers 23h30 samedi soir à Dions. En se réfugiant sur le toit, la famille est parvenue à contacter les secours. A leur arrivée, seule la mère de famille, qui s'était réfugié dans un arbre, a pu être secourue. Le père et les enfants auraient été emportés par la rivière en crue. Le véhicule a été retrouvé vide en aval du lieu du drame.

Vers 11 heures ce lundi, le préfet du Gard a finalement annoncé que le corps d'un homme avait été retrouvé et qu'il s'agissait du père de famille recherché depuis samedi. Les enfants restent introuvables. Cette terrible découverte porte à quatre le nombre de morts lié aux intempéries de ce week-end.

La mère de l'homme disparu de 41 ans, désemparée, avait expliqué au Parisien avoir accueilli la famille pour diner le samedi : "Quand ils sont partis, vers 23 heures, il pleuvait fort, mais il n'y avait rien d'alarmant non plus. C'est ma belle-fille qui a pris le volant, elle ne boit pas une goutte d'alcool et n'est jamais imprudente".

Ce dimanche, 32 sapeurs-pompiers, dont 20 sauveteurs subaquatiques, mais aussi des drones et un hélicoptère avaient été mobilisés. Les recherches avaient finalement été interrompues à la tombée de la nuit avant de reprendre ce lundi à l'aube. Selon le directeur départemental adjoint des pompiers du Gard à l'AFP, les recherches s'avéraient dangereuses au vu de "la situation des cours d'eau". Avec la décrue du Gardon, de nouveaux espaces ont été accessibles ce lundi pour les recherches. Le dispositif a été "recalibré en fonction de la baisse des cours d'eau". 200 gendarmes et 110 sapeurs-pompiers ont alors à nouveau été mobilisés pour retrouver les disparus.