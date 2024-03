Inondations dans le Gard : l'indignation de la mère et grand-mère des victimes

Alors que les corps du père de famille et de l'un des deux enfants du couple ont été découverts lundi et mardi, la mère et grand-mère des victimes a fait part de sa colère ce 12 mars.

L'émotion est palpable dans le Gard. Ce mardi 12 mars, le corps d'une fillette a été découvert dans les eaux du Gardon à la mi-journée. La victime correspond à la petite fille de 4 ans qui était portée disparue depuis dimanche, après que la voiture de sa famille s'est fait prendre au piège par les inondations survenues dans le département, lors du passage de la tempête Monica. La famille, composée de deux parents et deux enfants, rentrait d'un dîner chez la grand-mère lorsque son véhicule s'était retrouvé piégé par les eaux au moment où il franchissait un pont submersible. Seule la mère avait pu être secourue à l'arrivée des secours sur place.

Ce mardi, la mère du père de famille, et grand-mère donc des enfants, Christiane, s'est longuement confiée auprès de BFMTV. Se disant optimiste quant au sort de son petit-fils de 13 ans, toujours recherché, la grand-mère a aussi fait part de sa colère. D'après elle, sa belle-fille, qui conduisait au moment des faits, n'est pas quelqu'un d'imprudent. De plus, et toujours selon elle, la mère de famille n'aurait jamais emprunté le pont si la barrière avait été correctement fermée. "Ce n'est pas vrai", a-t-elle encore assuré auprès de nos confrères, revenant sur l'information selon laquelle le pont aurait été fermé à 23 heures. Et de renchérir : "Ça n'a été fermé qu'à minuit moins le quart ! Mon fils n'aurait jamais emprunté ce pont avec ses deux enfants à bord et sa compagne, s'il avait été fermé." La grand-mère a d'ores et déjà assuré à BFMTV qu'elle comptait aller jusqu'au bout, si jamais il fallait porter plainte contre l'État notamment.

Alors que les deux enfants restaient introuvables ce mardi matin, les recherches pour tenter de les retrouver avaient repris pour le troisième jour consécutif, vers 8 heures, après un arrêt des opérations durant la nuit. Les recherches ont eu lieu le long du Gardon, en aval de Dions, un village de 500 habitants au nord de Nîmes, près duquel la voiture qui abritait les enfants a été emportée par les eaux. "Le véhicule des disparus a été retrouvé en aval du pont submersible" dimanche, avait révélé lundi le préfet du Gard sur X.

Ce mardi après-midi, dans un communiqué, la procureure de la République a confirmé que le corps découvert lundi était bien celui du père des deux enfants. Lundi, la mère de l'homme disparu de 41 ans, désemparée, avait expliqué au Parisien avoir accueilli la famille pour dîner le samedi : "Quand ils sont partis, vers 23 heures, il pleuvait fort, mais il n'y avait rien d'alarmant non plus. C'est ma belle-fille qui a pris le volant, elle ne boit pas une goutte d'alcool et n'est jamais imprudente."

Les recherches avaient plus de chances d'aboutir ce mardi, selon le porte-parole des pompiers du Gard, Michel Cherbetian, contacté par l'AFP. L'homme a expliqué que le niveau de l'eau était redescendu, redonnant au Gardon un niveau habituel et permettant "d'affiner les recherches", notamment sur des zones qui restaient inaccessibles ou submergées lundi. Lors des crues, les personnes disparues peuvent être emportées par les rivières sur plusieurs dizaines de kilomètres et être retrouvées plus loin, a précisé le pompier. L'homme n'écartait toutefois pas la possibilité de ne pas retrouver les deux enfants.