Mort de Thomas à Crépol : qui sont les suspects interpellés par les enquêteurs ?

Quatre mois après la mort de Thomas à Crépol, 11 interpellations ont eu lieu ce lundi 11 mars. Voici ce que l'on sait.

Dans la nuit du 18 au 19 novembre dernier, soit il y a quasiment quatre mois jour pour jour, le jeune Thomas, 16 ans, succombait à ses blessures après avoir été poignardé lors d'une rixe survenue à la fin d'un bal de village organisé sur la commune de Crépol, dans le nord de la Drôme. Ce lundi 11 mars au matin, 11 personnes ont été interpellées, a révélé France Bleu Drôme Ardèche. Selon le média local, sur les 11 interpellés, il y aurait un mineur. Les autres personnes seraient donc toutes âgées de plus de 18 ans. Elles seraient toutes de nationalité française. Enfin, la majorité d'entre elles seraient déjà connues des services de police pour des délits mineurs.

Les personnes interpellées ont été arrêtées lundi matin à Romans-sur-Isère, et plus particulièrement dans le quartier de la Monnaie, d'où était déjà originaires les neuf personnes âgées de 16 à 22 ans précédemment mises en examen, voire, pour six d'entre elles, placées en détention provisoire, dans le cadre de l'enquête sur la rixe mortelle à Crépol. Au moins une personne aurait également été interpellée sur une commune voisine. Le Parisien relaie que lors des perquisitions qui ont accompagné ces arrestations, des tenues vestimentaires, sans doute portées lors de la soirée du 18 novembre, ainsi qu'au moins trois armes blanches, ont été récupérées par les forces de l'ordre. L'histoire ne dit pas encore si l'une des armes est impliquée dans le décès de Thomas.

Alors que l'auteur du coup de couteau qui a tué Thomas n'a, à ce jour, semble-t-il, pas encore étant clairement identifié, France Bleu rapporte que les 11 personnes interpellées ce lundi ont été arrêtées car elles étaient à la fois présentes sur les lieux du drame, mais aussi parce que leur nom, leur pseudonyme ou leur description physique seraient régulièrement revenus dans les témoignages des quelque 104 personnes interrogées juste après la tragédie. Le parquet a, lui, souhaité rester discret, ne donnant que très peu d'éléments sur ces arrestations. Il a toutefois fait savoir, via un communiqué, que 11 personnes avaient bien été interpellées, et ce dans le cadre d'une "information criminelle". Leur garde à vue pourrait durer jusqu'à 96 heures, a-t-il encore indiqué.