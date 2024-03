Mort de Thomas à Crépol : qui sont les trois personnes mises en examen ? De premiers aveux ?

Près de quatre mois après la mort de Thomas, 16 ans, tué lors d'une rixe à Crépol, 11 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête. Parmi elles, trois ont été mises en examen et placées en détention provisoire.

Sa mort avait créé l'émotion. Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre dernier, le jeune Thomas, 16 ans, succombait à ses blessures après avoir été poignardé au cours d'une rixe à la fin d'un bal communal à Crépol (Drôme). Près de quatre mois après les faits, le parquet de Valence a demandé ce jeudi 14 mars la mise en examen de trois des onze nouveaux suspects dans cette affaire. Leur placement en détention provisoire a également été requis, a annoncé le parquet dans un communiqué. Tous sont visés par les chefs d'accusation d'"homicide volontaire" et "tentatives d'homicides volontaires en bande organisée", rapporte France Bleu.

Parmi les suspects, six "ont été remis en liberté sur décision des magistrats instructeurs au regard des résultats des investigations les concernant", rapporte France Bleu. Quant aux deux derniers, ils sont pour l'heure toujours placés en garde à vue, avant de possibles poursuites décidées par les magistrats instructeurs.

L'auteur du coup mortel pas clairement identifié

Lundi 11 mars au matin, onze personnes, dont un mineur, avaient été interpellées à leur domicile de Romans-sur-Isère, et plus précisément dans le quartier de la Monnaie, a révélé France Bleu Drôme Ardèche. Selon le média local, elles seraient toutes de nationalité française, et la majorité d'entre elles seraient déjà connues des services de police. Au cours de leur garde à vue, la majorité des mis en cause ont reconnu leur présence sur les lieux le soir du drame. Si parmi eux, certains ont admis aux enquêteurs avoir porté des coups à Thomas durant la bagarre, tous ont précisé ne jamais avoir utilisé d'arme blanche, rapporte Le Parisien. "Des suspects ont expliqué qu'ils ont bien vu des couteaux lors de la rixe, sans pouvoir préciser qui les détenait", a expliqué une source proche du dossier.

Lors des perquisitions qui ont accompagné ces arrestations, des tenues vestimentaires, sans doute portées lors de la soirée du 18 novembre 2023, ainsi qu'au moins trois armes blanches, ont été récupérées par les forces de l'ordre. L'histoire ne dit pas encore si l'une des armes est impliquée dans le décès de Thomas, précise Le Parisien. Plusieurs téléphones ont également été saisis afin d'être expertisés. À ce jour, et alors que neuf personnes ont déjà été mises en examen dans le cadre de l'enquête, des doutes subsistent toujours quant à l'identité de l'auteur du coup mortel assené au jeune rugbyman.