Argenteuil : un homme tué par un automobiliste, le suspect en fuite

13:34 - Le conducteur aurait récupéré une arme chez lui

La victime est bien âgé de 33 ans et est sortie de son domicile pour demander au conducteur de cesser de faire du bruit. Le conducteur, âgé de 22 ans selon les dernières informations de RMC et habitant dans la même rue est soupçonné d'être retourné chez lui et d'être revenu armé auprès du riverain sur qui il a ouvert le feu. L'homme est décédé, tandis que le conducteur soupçonné du tir a bien pris la fuite.