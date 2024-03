Un tueur en série chez Nagui, dans un jeu télé, sans qu'il s'en doute

Recherché par les enquêteurs de la Crim' depuis près de trois décennies, le "Grêlé", célèbre tueur en série français, avait pourtant fait une apparition sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place, en 2019.

Les enquêteurs de la Crim' lui doivent de nombreuses nuits blanches. Durant trente-cinq ans, François Vérove, plus connu sous son surnom de tueur en série, "le Grêlé", a été recherché par les forces de l'ordre, avant qu'elles ne retrouvent finalement sa trace en septembre 2021. Acculé, il s'était suicidé avant d'être arrêté et interrogé. Sur la table du Airbnb du Grau-du-Roi dans lequel il avait mis fin à ses jours, celui qui avait été durant sa carrière gendarme puis policier et était perçu comme un bon père de famille, avait toutefois laissé une lettre d'aveux. Il y reconnaissait avoir notamment tué des innocents à une époque où il était sujet à une "rage folle", selon ses termes.

Mais surprise, ce mardi 12 mars, Marianne ressort une vidéo du célèbre jeu télévisé animé par Nagui, Tout le monde veut prendre sa place, dans lequel le tueur en série intervient comme participant. Un extrait retrouvé à la suite des révélations de la journaliste Patricia Tourancheau qui, dans l'émission L'Heure du crime de RTL, a dévoilé le 26 février dernier avoir découvert que le "Grêlé", dont le portrait-robot avait pourtant pu être établi et diffusé au moment de ses crimes commis entre 1986 et 1994, n'avait pas toujours veillé à rester discret. Interrogée par les enquêteurs, son épouse aurait en effet assuré ne se douter de rien, ajoutant que son mari ne semblait pas se cacher. Pour preuve, aurait-elle appuyé, sa participation au jeu télévisé. Plutôt à l'aise face aux questions de Nagui portant pourtant sur sa vie personnelle, le "Grêlé" n'avait toutefois pas réussi à briller lors de la suite de son passage dans l'émission et avait été éliminé dès le premier tour.