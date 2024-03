Disparition d'Emile : l'enfant toujours en vie, une hypothèse solide pour la gendarmerie

Au micro de RTL ce mardi 12 mars, le Directeur général de la Gendarmerie nationale, Christian Rodriguez, est revenu sur l'hypothèse selon laquelle le petit Émile serait toujours vivant.

Le 8 juillet 2023, échappant à la vigilance de sa famille, Émile, 2 ans et demi, disparaissait dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Huit mois plus tard, toujours aucune trace de l'enfant. Invité sur les ondes de RTL ce mardi 12 mars, le général Christian Rodriguez est, entre autres, revenu sur l'affaire qui a ému toute la France. Loin des caméras et du tumulte médiatique de l'été dernier, l'enquête se poursuit, a-t-il affirmé, dévoilant que pas moins de 20 enquêteurs travaillent sur le dossier "à plein temps", en plus des policiers et gendarmes, partout en France, qui se doivent de rester vigilants alors que la piste d'un enlèvement n'est pas exclue.

Interrogé justement par Amandine Bégot sur les hypothèses envisagées par les enquêteurs, Christian Rodriguez a expliqué que depuis le début de l'affaire, les enquêteurs "travaillent sur toutes [celles] possibles". Certaines sont "plus ouvertes que d'autres", a admis le Directeur général de la Gendarmerie nationale, sans donner davantage de détails. Quid alors de l'hypothèse selon laquelle Émile serait toujours en vie ? "C'est possible", a répondu Christian Rodriguez.

Une chose est sûre, "un travail méthodique" est actuellement réalisé, a affirmé le patron des gendarmes pour qui, "on ne peut pas se permettre de passer à côté d'une des pistes". Et Christian Rodriguez d'assurer encore : "On ne lâchera rien !" Reconnaissant qu'"aujourd'hui, on n'imagine pas qu'une disparition puisse avoir lieu", il a pointé le fait que "dans certains territoires, il n'y a pas de caméras de surveillance, il y a qu'un relais téléphonique", ce qui complique nettement la tâche des enquêteurs, habitués de nos jours à travailler à partir de ces différents supports.