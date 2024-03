Ce Français qui a inspiré une série télé à succès en prison après s'être rendu

Marco Mouly, l'une des figures de l'escroquerie à la taxe carbone a décidé de se rendre à la justice mercredi 13 mars 2024 après la révocation partielle de son sursis.

"Je me rends" a déclaré Marco Mouly, l'un des protagonistes de l'escroquerie géante à la TVA sur le marché du carbone, ce mercredi 13 mars, devant plusieurs journalistes au tribunal judiciaire de Paris. La révocation partielle de son sursis avait été ordonnée vendredi dernier, dans le cadre d'une affaire d'escroquerie en bande organisée entre 1998 et 1999.

"Je me rends, mais ça fait flipper d'aller en prison"

Vendredi 8 mars 2024, le juge avait ordonné la révocation partielle à hauteur de 18 mois de la peine de trois ans d'emprisonnement pour une affaire distincte de la fraude à la taxe carbone. "Des petits problèmes dans le dossier" existent selon Marco Mouly, qui "espère s'en tirer" grâce à ses avocats. Un de ses avocats, Philippe Ohayon va justement demander une libération conditionnelle de son client le plus rapidement possible et estime qu'il "n'y a aucun obstacle juridique et factuel qui peut empêcher un aménagement de peine à bref délai" dans les colonnes de France Info.

"J'ai hésité à venir, là je me rends. On a l'estomac d'aller en prison. On a l'estomac de respecter la justice et de dire : on est là. L'estomac est là, mais ça fait flipper d'aller en prison. On avait quand même une vie dehors, après trente ans de procédure" concédait Marco Mouly, ce mercredi 13 mars devant la presse dans le hall du tribunal en vue de son incarcération.

Dans les faits, son emprisonnement dans l'affaire d'escroquerie se justifie également par plusieurs manquements de sa part à des obligations fixées par la justice. Il occupait un emploi fictif de Community manager et a fourni "à la justice de fausses fiches de paie, sur fond d'organisation bien huilée" selon le juge. Ce dernier n'a pas non plus réglé en totalité l'amende d'un montant de 15 000 euros (11 569 euros restent à payer) qui lui avait été imputée. "Marco l'Élégant" doit également des sommes relativement importantes dans le cadre de ses autres condamnations, précise la décision de justice.

Un véritable carton pour la série inspirée de l'escroquerie à la taxe carbone

Marco Mouly et l'immense fraude à la taxe carbone ont notamment inspiré une série produite par Canal+ : D'argent et de sang, dans laquelle il inspire le rôle de Filous, l'arnaqueur de Belleville. Un personnage incarné à l'écran par Ramzy Bedia. "Le problème, c'est que le film m'a fait très mal. C'est basé sur des faits réels, mais la série reste une fiction" a-t-il indiqué. La série réalisée par Xavier Giannoli adaptée du livre-enquête de Fabrice Arfi (journaliste chez Médiapart) est un énorme succès pour la chaîne cryptée avec plus de 25 millions de visionnages. Il a également joué son propre rôle dans le film documentaire de Netflix "Les Rois de l'arnaque" retraçant le parcours des principaux malfrats impliqués dans "l'escroquerie du siècle", aux côtés, notamment, d'Arnaud Mimran.

Pour rappel, le site Médiapart avait annoncé vendredi dernier que Marco Mouly allait repartir en cavale sans pour autant préciser si c'était bien le cas. Le jour-même, le principal intéressé avait réfuté cette information sur la chaîne C8. Ce mercredi 13 mars, il a confirmé sa position "Je ne vais pas en cavale, la cavale n'existe plus" a-t-il concédé. Lors de sa dernière audition, il a également déclaré travailler sur un second livre et avoir décroché le rôle principal dans un film qui doit être tourné prochainement.