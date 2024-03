Tarn-et-Garonne : l'adolescent de 17 ans porté disparu pourrait vouloir rejoindre l'Espagne

Porté disparu depuis mercredi 13 novembre, Nathan, 17 ans, a été vu pour la dernière fois à l'arrêt de bus non loin de son établissement scolaire. Selon ses amis, il pourrait avoir l'intention de rejoindre l'Espagne avant peut être un autre pays.

Une disparition qui inquiète. Un appel à témoins a été lancé ce vendredi 15 mars par la police nationale du Tarn-et-Garonne après la disparition inquiétante de Nathan, 17 ans, non loin de Montauban. "Des recherches actives sont menées pour tenter de le retrouver", a indiqué le commissaire divisionnaire Régis Allegri à nos confrères de La Dépêche. Aperçu pour la dernière fois mercredi 13 mars peu après 10 heures à l'arrêt de bus près de son établissement après la fin de ses cours, depuis, Nathan n'a plus donné signe de vie. C'est sa mère qui a donné l'alerte par le biais d'un post sur Facebook en donnant quelques indications sur son enfant aux alentours de 17 heures, inquiète de ne pas le voir rentrer. Au moment de sa disparition, Nathan était vêtu d'une parka noire, de chaussures grises et en possession d'un sac contenant des vêtements à vendre. Mesurant 1,70 mètre pour 60 kg, il a les cheveux châtains et les yeux marron. Afin de se faire un petit peu d'argent de poche, l'adolescent avait pris pour habitude d'acheter des vêtements sur des brocantes afin de les revendre sur Vinted, rapporte BFMTV. Selon plusieurs de ses amis, Nathan aurait pour but de rejoindre l'Espagne avant de gagner un autre pays, précise le média d'information en continu.

"C'est un enfant intelligent"

Décrit par sa mère à nos confrères comme un enfant intelligent, Nathan est un élève qui "a plutôt des bonnes notes" à l'école. "Il s'intéresse à tout. Mais depuis qu'il est au lycée, je ne le reconnais plus", a-t-elle expliqué. Pour cette dernière, son fils serait quelqu'un de très influençable et aurait de "mauvaises fréquentations". Pour tenter de le retrouver, une enquête pour disparition de mineur a été ouverte sous l'autorité du parquet de Montauban, a fait savoir Régis Allegri au quotidien. "Il semble que ce ne soit pas dans les habitudes de ce garçon de partir", a-t-il ajouté. Toute personne susceptible d'avoir vu ou entendu quelque chose à son sujet est invité à contacter le 17 ou directement le commissariat de police de Montauban, à savoir le 05 63 21 54 00 en journée pendant la semaine, et le 05 63 21 54 12 le soir et les week-ends.