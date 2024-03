Tarn-et-Garonne : un jeune de 17 ans porté disparu, ce que l'on sait

Scolarisé au lycée Bourdelle de Montauban, Nathan, 17 ans, n'a plus donné signe de vie depuis mercredi, 10 heures.

"Des recherches actives sont menées pour tenter de le retrouver", assure auprès de La Dépêche le commissaire divisionnaire Régis Allegri. Mercredi 13 mars, peu après 10 heures, le jeune Nathan, 17 ans, aurait été aperçu en train de sortir du lycée Bourdelle à Montauban. Celui qui habite la commune de Génébrières, située au sud-est de la cité d'Ingres dans le Tarn-et-Garonne, y est scolarisé. Il aurait ensuite été aperçu une dernière fois à l'arrêt de bus qui se trouve à proximité de l'établissement. Sans nouvelle, sa mère avait signalé sa disparition aux forces de l'ordre dans l'après-midi, publiant également un message sur Facebook.

Châtain foncé, yeux marrons, Nathan mesure 1,70 mètre et est de corpulence mince. Il pèse 60 kg. Selon l'appel à témoins de la police nationale sur le réseau social, le jeune homme, de type caucasien, portait une parka noire, des chaussures de sport grises et était en possession d'un sac noir plein de vêtements à vendre. Toute personne susceptible d'avoir vu ou entendu quelque chose à son sujet est invité à contacter le 17 ou directement le commissariat de police de Montauban, à savoir le 05 63 21 54 00 en journée en semaine, et le 05 63 21 54 12 les soirs et week-ends.

"Il semble que ce ne soit pas dans les habitudes de ce garçon de partir", a encore précisé à La Dépêche le directeur départemental de la police nationale. De son côté, la mère de Nathan a confié au quotidien que son fils était "un enfant intelligent, qui a plutôt des bonnes notes" et "s'intéresse à tout". Et la mère de famille d'ajouter néanmoins : "Mais depuis qu'il est entré au lycée, je ne le reconnais plus. Il est très influençable et a de mauvaises fréquentations."