Les chiffres fous de l'opération anti-drogue XXL à Marseille

A Marseille, une opération des forces de l'ordre pour lutter contre le trafic de drogues mobilise des milliers de policiers et gendarmes. Dans le viseur, un trafic maitrisé par les gang Yoda et DZ Mafia dont l'ampleur et la valeur financière sont hors-norme.

C'est l'opération coup-de-poing la plus importante jamais mise en place pour lutter contre le trafic de drogues à Marseille. L'opération " Place nette XXL " a été lancée le lundi 18 mars dans la cité phocéenne pour déstabiliser les trafiquants qui se sont imposés dans certains quartiers de la deuxième ville de France. Et la première journée de l'opération des forces de l'ordre semble avoir porté ses fruits : des saisies de produits stupéfiants et de voitures impliquées dans des trafics en nombre ou encore des interpellations.

Gérald Darmanin, qui a travaillé dans l'ombre sur cette opération pendant six mois, se rend à Marseille ce mardi 19 mars, au lendemain du lancement de l'opération d'envergure, pour dresser le bilan des prises depuis le commissariat de la division Nord de Marseille. Il est accompagné du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, et de la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Sabrina Agresti-Roubache. Si le déplacement de trois ministres ne suffisait pas à montrer l'importance de la lutter contre le trafic de drogues, Emmanuel Macron lui-même a fait la surprise de se rendre à Marseille à l'heure du bilan de l'opération XXL.

750 forces de l'ordre sur une journée, 4 000 sur une semaine

Alors que les opérations " place nette " ont été mises en place au dernier trimestre 2023, la version XXL du dispositif est hors-norme de par les forces mobilisées. 750 policiers et gendarmes étaient déployées pour la seule journée du lundi 18 mars et les interventions simultanées dans différents quartiers de la ville, notamment dans la cité de la Castellane, haut lieu du trafic marseillais. Les équipes d'intervention de la division de la criminalité territoriale, les unités territoriales des quartiers nord, des compagnies républicaines de sécurité (CRS) ou encore des brigades cynophiles, spécialisées dans la détection de stupéfiants étaient sur le terrain aux côtés des unité d'investigation nationale dédiée aux opérations " place nette ".

Après une telle entrée en matière, l'opération " Place nette XXL " va se poursuivre à Marseille et ses alentours. Ce sont 4 000 membres des forces de l'ordre qui vont être mobilisés par semaine à Marseille, mais aussi plus loin dans le département des Bouches-du-Rhône.

170 opérations ciblées

A terme, l'opération " Place nette XXL " doit conduire à la réalisation de 170 interventions ciblées contre des points de deal, des points stratégiques ou des personnalités influentes dans le trafic de drogues à Marseille. Si le centre-ville de la cité phocéenne et une dizaine de quartiers chauds vont retenir le principal de l'attention – le quartier de la Castellance bien sûr, mais aussi d'autres cité comme Rosiers, Campagne Lévêque ou Château-Saint-Loup –, les forces de l'ordre seront mobilisées plus largement. Le port de Marseille et la gare Saint-Charles qui peuvent servir de point d'entrée ou de sortie des produits stupéfiants seront placés sous surveillance et verrouillés. De même, les axes autoroutiers et barrières de péage qui entourent Marseille et les alentours seront placés sous la surveillance des pelotons de surveillance et d'intervention (Psig) et des pelotons spécialisés de protection (Pspg). Des gendarmes seront même déployés dans les communes voisines comme Gardanne ou Château Renard explique Le Figaro.

Cette surveillance dépassera les frontières françaises puisque l'opération " Place nette XXL " va bénéficier de l'appui de la Direction générale de la sécurité intérieur (DGSI) qui participe à la lutte contre le narcotrafic à la demande de Gérald Darmanin. " Nous fonctionnons comme pour la lutte antiterroriste pour empêcher que les mafias prennent le pouvoir " indiquent les forces de l'ordre au même journal.

Les 50 trafiquants les plus recherchés

Outre les 170 opérations prévues, une liste des 50 trafiquants " most wanted " a été dressée par l'Office anti-stupéfiants (Ofast). Ces individus soupçonnés de diriger le trafic, depuis l'étranger pour beaucoup, ont fait l'objet de techniques de surveillance afin de fournir aux enquêteurs " assez d'informations pour les interpeller ". Un de ces hommes, le chef présumé du gang de narcotrafiquants Yoga prénommé Félix Bingui, a été interpellé à Casablanca, au Maroc, le 8 mars dernier.

Un chiffre d'affaires de 80 000 euros par jour

Des moyens inédits sont déployés pour lutter contre le trafic de drogue qui gagne en force à Marseille. Il faut dire que le gouvernement a été interpellé et inquiété par les propos des magistrats lors de la commission sénatoriale d'enquête sur la la lutte contre le trafic de drogues. " Nous sommes en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille ", avait lancé la responsable du service criminalité organisée du parquet de Marseille, Isabelle Fort, comme le rappelle Le Figaro. Le trafic s'est tellement implanté qu'il est devenu un business très juteux en particulier pour les deux gangs rivaux qui dominent le marché marseillais : Yoda et la DZ Mafia. Les deux clans se disputent les points de deal, dont certains peuvent atteindre un chiffre d'affaires quotidien de 80 000 euros d'après les informations du journal. Des sommes astronomiques qui attisent les convoitises.

Si Marseille est la première ville à faire l'objet d'une opération " Place nette XXL ", car une des plus gangrénée par le trafic de drogues, d'autres villes françaises devraient prochainement voir s'organiser des dispositifs similaires. " L'idée est d'assécher le trafic et de casser un modèle économique en interpellant les grands barons mais aussi les petits, susceptibles de prendre leur succession " expliquait le ministre de l'Intérieur. L'objectif est clair : reprendre la main face au trafic de drogues.