Deux morts par overdose, malaise d'un adepte de "Chemsex"... Ce que l'on sait des trois affaires qui secouent Bordeaux

Deux morts, deux malaises. Pas moins de trois enquêtes ont été ouvertes à Bordeaux pour faire toute la lumière sur ces différentes affaires impliquant des stupéfiants.

Que se passe-t-il à Bordeaux ? Alors que BFMTV évoquait plus tôt dans la journée différentes affaires dans lesquelles les victimes avaient pour point commun d'avoir consommé de la drogue, la procureure de la République de Bordeaux, Frédérique Porterie, a fait une mise au point en milieu de soirée ce mercredi 20 mars. Premièrement, alors que trois morts étaient initialement rapportées par la chaîne d'information en continu, il y a en réalité "que" deux décès à déplorer.

Ainsi, les corps de deux hommes, âgés de 44 ans et 47 ans, ont bel et bien été découverts par les pompiers le 12 mars dans un appartement de la capitale girondine, relaie Le Parisien. Les deux victimes, qui entretenaient une relation depuis plus de trois ans, auraient fait une overdose. Les quarantenaires consommaient du GHB ou de la 3MMC. Une enquête pour homicide involontaire est désormais en cours.

Parallèlement à cette affaire, deux autres enquêtes ont été ouvertes par le parquet bordelais. Ces affaires concernent également des faits impliquant l'usage de drogue. Un homme d'une quarantaine d'années aurait ainsi été découvert "seul et inconscient" le 15 mars dans un appartement bordelais et transporté à l'hôpital. Sorti de l'établissement de santé, il a depuis eu l'occasion de reconnaître auprès des forces de l'ordre être adepte du "Chemsex", organiser des soirées de ce type et vendre des stupéfiants. La pratique du "Chemsex" était jusqu'à tout récemment plutôt confidentielle. L'accident de la route mortel dans lequel a été impliqué l'humoriste Pierre Palmade, survenu en février 2023, a permis de la faire connaître au grand public. "Chemsex" est un mot-valise qui associe les termes "chemical", soit "chimique" ou "produit", et "sexe". En somme, la pratique consiste à avoir des relations sexuelles en étant sous l'emprise de drogue.

Enfin, la dernière affaire a, elle, eu lieu le samedi 16 mars, toujours à Bordeaux. Un homme de 61 ans aurait fait un malaise alors qu'il se trouvait chez lui en compagnie de deux autres hommes. Ce sont eux qui auraient d'ailleurs contacté les secours. Ils ont confié avoir consommé de la 3MMC avec le sexagénaire. La victime est, quant à elle, désormais hors de danger et devrait à son tour être prochainement entendue par les forces de l'ordre. Pour autant, la procureure l'a assuré mercredi soir, à ce stade, "aucun lien n'a pu être fait" entre ces trois affaires qui ont, en revanche, bien été confiées au même service.