Paris : un ancien masseur du Ritz mis en examen pour viol, ce que l'on sait

Un ex-masseur du Ritz, Place Vendôme à Paris a été mis en examen pour viol et placé en détention provisoire.

Ce jeudi 21 mars 2024, un ex-masseur du spa du Ritz a été mis en examen pour "viol" et placé sous contrôle judiciaire selon les informations de BFM. Il a été interpellé mardi 19 mars par les enquêteurs du premier district de police judiciaire (DPJ). Âgé de 33 ans, il a nié les faits, avant d'être confronté à la plaignante. La direction de l'hôtel cinq étoiles a déjà indiqué qu'il "n'exerçait plus" au spa de leur hôtel et qu'elle assurait "collaborer de manière transparente avec les autorités compétentes afin d'apporter toutes les informations disponibles en sa possession".

Violée à quatre reprises ?

Début mars, le parquet avait annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour viol. La plaignante, âgée de 26 ans avait déposé plainte, le 24 janvier après une séance de massage dans le spa du palace parisien situé sur la Place Vendôme dans le 1er arrondissement de la capitale. Selon les déclarations de la jeune femme, les faits ont eu lieu lors de la séance de massage au spa de l'hôtel où le masseur se serait attardé sur sa poitrine avant de la violer à quatre reprises.

"Tétanisée et choquée" selon ses propres termes, elle explique avoir "repoussé la main" de l'employé du Ritz alors que celui-ci tentait de nouveau de lui toucher les parties génitales. La jeune femme a ensuite rapidement quitté le palace et a décidé de porter plainte plusieurs jours plus tard, le 24 janvier, après s'être confiée auprès de ses proches.