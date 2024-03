Disparition de Lina : "Tout indice est bon à prendre", la mère de l'adolescente lance un appel à témoin

Devant la presse, ce vendredi 22 mars, Fanny Groll, la mère de Lina, disparue depuis six mois, a lancé un appel à témoins. Son avocat, Matthieu Alroidi, a de son côté dénoncé le manque de communication sur l'avancée de l'enquête.

Demain, cela fera six mois que Fanny Groll n'a plus eu aucune nouvelle de sa fille, Lina. L'adolescente de 15 ans a disparu le 23 septembre 2023, alors qu'elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche (Bas-Rhin), à trois kilomètres de son domicile. C'est sur ce trajet –qu'elle avait l'habitude de faire à pied – que son portable a cessé d'émettre, rappelle BFMTV, et depuis, elle demeure introuvable.

Ce vendredi 22 mars, soit six mois après sa disparition, la mère de la jeune fille s'est exprimée devant la presse. "Si quelqu'un se souvient de quoi que ce soit, a oublié de dire quelque chose, un détail, il faut le dire, je vous encourage à le faire, il n'est jamais trop tard", a-t-elle martelé après avoir fait part de sa colère concernant le cyberharcèlement dont elle est victime et les fausses informations qui circulent et entravent, selon elle, l'enquête en cours. La mère de Lina a également annoncé la création de l'association Les Étoiles de Lina. "C'est une démarche bienveillante, […] dans le but de faire tout ce qui est possible pour le retour de Lina et le soutien à la famille", a précisé Fanny Groll, annonçant également la tenue d'un concert de soutien, le 20 avril, à la salle des fêtes de Plaine, dont "tous les bénéfices […] seront intégralement reversés à l'association".

Levée de doute

L'information judiciaire contre X pour "enlèvement et séquestration" est toujours ouverte et la cellule d'enquête de la brigade de recherche de Molsheim est encore active. "Nous n'avons toujours pas reçu, même si l'échéance du 15 mars est passée, de quelconque nouvelle sur l'évolution du dossier pénal", a néanmoins affirmé l'avocat de la mère de la jeune fille, Me Matthieu Alroidi, qui a pris la parole en premier. "Mme Groll ne peut plus comprendre qu'on n'ait pas de temps pour l'informer sur ce dossier", regrette l'avocat. "Je ne comprends pas que nous ne soyons pas informés des pistes qui sont refermées dans ce dossier. Il y a forcément des pistes qui ont été laissées de côté."

"On travaille à haut régime, on effectue un travail de fond, plus judiciaire, avec l'analyse de nombreux éléments", a confié par ailleurs une source proche de l'enquête à BFMTV, ajoutant que les enquêteurs "ne se ferme[nt] aucune piste. On effectue toujours des levées de doute". Depuis six mois, aucun suspect n'a été placé en garde à vue et aucune trace de Lina n'a été relevée.