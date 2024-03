Des lycées menacés d'explosion et fermés en Alsace : "Les gamins sont morts de trouille"

Des établissements scolaires de Strasbourg restent fermés ce lundi, suite à des menaces d'attaques terroristes.

Les autorités prennent très au sérieux les menaces formulées à l'endroit de plusieurs lycées d'Alsace ce lundi 25 mars. Le lycée Kléber de Strasbourg est fermé ce lundi matin, après que la direction a reçu un message malveillant annonçant un attentat, dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mars. Selon les informations de BFMTV, un mail a été envoyé au personnel et élèves du collège et lycée Kléber, mentionnant une attaque à armes à feu et avec des explosifs visant "les personnes arabes et musulmanes".

Les bâtiments ont été inspectés par les services de police la nuit dernière, mais les cours restent suspendus jusqu'à 14 heures au moins. BFM Alsace rapporte le témoignage d'un parent, qui rend bien compte de l'état d'esprit des élèves : "Les gamins sont morts de trouille. Certains viennent de loin et n'ont pas pu faire demi tour lorsqu'ils ont pris connaissance de la situation. Ce matin, les forces de l'ordre sont toujours sur place au lycée Kléber pour assurer la sécurité du site".

Des menaces visent aussi deux lycées de Colmar : les établissements Bartholdi et Blaise Pascal. Les deux bâtiments sont inspectés et n'ont pas ouvert leurs portes aux élèves ce lundi matin. Le président de la région Grand Est Franck Leroy a réagi sur Twitter (X) : "Depuis cette nuit, des appels aux meurtres racistes ont envahi les messageries 'Mon bureau numérique', souvent doublés d'alertes à la bombe". L'élu condamne "des actes intolérables" et espère "que ces actes seront sévèrement punis".

Ces menaces interviennent alors que le plan Vigipirate a été poussé à son niveau maximal, suite à l'attentat qui a fait 137 morts vendredi soir à Moscou. Par ailleurs, plus de 150 collèges et lycées, en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, ont reçu des menaces d'attentat en fin de semaine dernière. Des menaces qui ont été considérés comme une mauvaise plaisanterie.