"Un violeur en série" recherché dans l'Isère, ce que l'on sait sur le suspect

Une chasse à l'homme se tiendrait dans l'agglomération grenobloise depuis plusieurs semaines maintenant. Différents viols et agressions sexuelles pourraient bien avoir été perpétrés par le même individu.

Huit. C'est le nombre de victimes que les services de police grenoblois auraient comptabilisé dans cette affaire débutée il y a désormais plusieurs semaines. Selon les informations du Dauphiné libéré, qui révèle cette affaire, les viols et agressions rapportés par huit jeunes femmes aux forces de l'ordre pourraient bien avoir été commis par un seul et même individu. Si les faits se sont produits en divers endroits de l'agglomération grenobloise, le quotidien local évoquant notamment la commune limitrophe à Grenoble, Saint-Martin-d'Hères, ainsi que les quartiers Saint-Bruno et Catane de l'ancienne capitale du Dauphiné, un mode opératoire semble se dessiner.

Comme le relaie TF1 Info, le procureur de la République de Grenoble évoque un homme "violent" qui s'en prendrait systématiquement à des femmes tard le soir. Ces victimes seraient agressées au moment où elles arrivent chez elles, alors qu'elles rentrent du travail ou de soirée. Peu d'autres détails sont officiellement évoqués par les autorités en charge de l'affaire, si ce n'est la mise en place d'un dispositif important pour retrouver cet individu qui se déplacerait a priori en trottinette, rapporte encore le Dauphiné libéré.

Sur les réseaux sociaux en revanche, des messages appelant à la plus grande vigilance et donnant davantage de détails sur le physique de l'homme recherché, ont fleuri ces derniers temps. "Grenoble, attention, un agresseur rôde la nuit au centre-ville. Voici sa description : roux, la vingtaine, 1,70 m, recherché par la police", indiquent ainsi différents comptes Instagram. Une description que ne confirme cependant pas le procureur.