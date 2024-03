À Valence, une fusillade devant une école, au moins une victime

Une fusillade survenue mardi après-midi dans le quartier du Plan à Valence a fait un blessé. Si le pronostic vital de ce dernier n'est pas engagé, la proximité du lieu de l'incident avec une école, où des élèves étaient en cours, a suscité une vive émotion.

Une scène digne d'un film d'action. Alors que les élèves étaient en classe ce mardi 26 mars, une fusillade a éclaté à l'arrière de l'école Brossolette, dans le quartier du Plan, à Valence, rapporte Le Dauphiné libéré et France 3 Régions. Non loin de l'entrée réservée au personnel pédagogique, un homme s'est écroulé, blessé par balle. Âgé d'une vingtaine d'années, il a toutefois rapidement pu être pris en charge par les secours et transporté, en urgence absolue, au centre hospitalier de la ville. Le pronostic vital du jeune homme, blessé au visage ainsi qu'aux membres inférieurs, n'est a priori pas engagé.

Une enquête a été ouverte et confiée aux policiers de la Division de la criminalité organisée et spécialisée. À ce stade, aucune personne n'a été interpellée. Des recherches pour retrouver le ou les potentiels tireurs étaient en cours en fin de journée dans le quartier. Peu d'informations concernant l'origine du désaccord avec la victime ont été dévoilées. France 3 Régions pointe toutefois un quartier dans lequel le trafic de drogue fait rage. L'enquête, elle, suit son cours.

De leur côté, les quelque 230 enfants scolarisés dans l'établissement ont pu sortir de cours à l'heure prévue, soit à 16h30, et ce, sous bonne escorte. "Les effectifs de police nationale et de police municipale sont mobilisés sur place", assurait au Dauphiné libéré le directeur de cabinet du préfet de la Drôme, François Jouffroy. À la sortie de l'école, les parents ne cachaient cependant pas leur inquiétude mardi. "On se pose la question de si on va les mettre à l'école jeudi. On sait qu'ils sont en sécurité dans l'école, mais tout autour de l'école, on a peur", témoignait une mère de famille auprès de France 3 Régions.