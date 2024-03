Disparition de Kristel en Loire-Atlantique : l'adolescente recherchée activement

La gendarmerie de Châteaubriant, en Loire-Atlantique, a lancé un appel à témoins lundi 25 mars dans l'espoir de retrouver Kristel, une adolescente de 15 ans.

Vive inquiétude en Loire-Atlantique. Kristel, 15 ans, n'a plus donné signe de vie depuis qu'elle a quitté le domicile de son père, situé dans le quartier de la Ville aux Roses, à Châteaubriant. C'était dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 mars 2024. Plus de quarante-huit heures après son départ, la gendarmerie de Châteaubriant a lancé un appel à témoins, lundi 25 mars, en fin de journée. "Le parquet de Nantes valide la diffusion de l'appel à témoins suivant, dans le cadre de la disparition inquiétante d'une personne mineure", a indiqué Julien Balitch, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Châteaubriant, dont L'Éclaireur se fait l'écho.

Selon les informations dévoilées dans l'appel à témoins publié par les forces de l'ordre, Kristel Anisis est de corpulence moyenne. Elle mesure 1,60 m. La jeune femme a les yeux marron et les cheveux bruns raides et mi-longs. Lors de sa disparition, elle portait un blouson noir en cuir, des baskets noir et blanc de la marque Nike, modèle TN. L'adolescente était munie d'un sac à dos, dont la couleur n'est pas précisée. Toute personne susceptible d'avoir vu la jeune fille ou d'avoir des informations sur elle est invitée à contacter le 02 40 81 00 17 ou directement le 17. Un courriel peut également être envoyé à cob.chateaubriant@gendarmerie.interieur.gouv.fr.

Alors qu'aucun contact n'a pu être établi avec l'adolescente, l'appel à témoins précise que Kristel pourrait se trouver à Nantes. Il semble par ailleurs que la jeune fille avait déjà fait l'objet d'un précédent appel à témoins il y a tout juste un mois. Après avoir quitté le domicile familial le mercredi 28 février au matin, elle avait finalement été retrouvée en bonne santé le lendemain.