Un lycéen poignardé à Chartres devant la gare, l'assaillant arrêté

Un adolescent de 17 ans a été poignardé mardi 26 mars alors qu'il sortait de la gare de Chartres, apprend-on ce mercredi. Son pronostic vital est engagé et l'agresseur a été placé en garde à vue.

Dans la soirée de ce mardi 26 mars, aux alentours de 18h45, un jeune homme de 17 ans a été agressé en pleine rue à Chartres, dans l'Eure-et-Loir, au niveau de la gare, une information rendue publique par Le Parisien ce mercredi. La victime a reçu trois coups de couteau avant de trouver refuge dans un bar de l'avenue Jehan de Beauce. L'agresseur et un complice, deux lycéens âgés de 16 ans, ont été placés en garde à vue. Une femme témoin de la scène est venue en aide au jeune homme et a appelé les secours.

Comme l'indique Le Parisien, la victime a été pris en charge par les médecins du SMUR et a été conduit au centre hospitalier du Coudray. Dans un communiqué paru ce mercredi, le procureur de la République de Chartres, Frédéric Chevallier, a déclaré que "Son pronostic vital était et demeure engagé", ce à a quoi il a ajouté : "Il aurait reçu trois coups de couteau qui auraient atteint les poumons". Comme le précise France Info, un examen médico-légal est attendu pour préciser "les conditions exactes des coups reçus et leurs conséquences".

Selon les premiers éléments de l'enquête, le lycéen sortait de la gare de Chartres lorsque deux individus "de type africain" selon le procureur, eux aussi lycéens, se sont mis à le poursuivre. Ce dernier a expliqué dans son communiqué : "Un est parvenu à sa hauteur sur l'avenue et, au niveau du numéro 9, lui a asséné plusieurs coups de couteau avant de rejoindre son compère". Les deux suspects ont ensuite pris la fuite à pieds.

Grâce aux images des caméras de vidéosurveillance de la zone, une description "précise" des deux individus a pu être réalisée "rapidement". Le procureur a indiqué que les deux jeunes "ont été interpellés un peu plus tard dans la soirée lors d'une intervention de police". M. Chevallier a ajouté que les lycéens s'étaient "réfugiés dans un hall d'immeuble, car poursuivis par d'autres". Selon Le Parisien, les deux jeunes âgés de 16 ans seraient domiciliés dans les communes de Lucé et Les Villages-Vovéens en Eure-et-Loir. Le média ajoute que les deux jeunes seraient déjà connus de la justice des mineurs. Selon le procureur, il s'agirait d'une "rivalité entre jeunes de différents quartiers, mais il faut attendre les auditions".