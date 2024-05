Plus de 150 000 armes à feu pour 270 000 habitants en Nouvelle-Calédonie ? Des chiffres surréalistes

En proie à de violentes émeutes qui ont fait déjà plusieurs morts, la Nouvelle-Calédonie a la réputation d'avoir de nombreuses armes en circulation sur son territoire. Qu'en est-il ?

Depuis lundi et la réforme constitutionnelle visant à élargir le corps électoral en Nouvelle-Calédonie, le territoire est en proie à des émeutes d'une rare violence. Le haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie a rapporté ces derniers jours "des tirs tendus avec des armes de gros calibre, des carabines de grande chasse, sur les gendarmes". Mercredi, le bilan était déjà de quatre morts et Emmanuel Macron a décrété l'état d'urgence. Le député Renaissance de la Nouvelle-Calédonie, Nicolas Metzdorf, tirait, lui, la sonnette d'alarme au micro de BFMTV. "On peut basculer dans la guerre civile, les Calédoniens se protègent eux-mêmes", redoutait-il. Et l'élu d'affirmer que, sur l'archipel, "il y a 250 000 habitants pour 100 000 armes".

Des chiffres exacts ? Premièrement, il semble qu'au 1er janvier 2023, la population de la Nouvelle-Calédonie approchait davantage des 270 000 habitants que des 250 000. 268 510 est le chiffre précisément avancé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Quant au nombre d'armes en circulation, les chiffres avancés ne sont pas précis et restent principalement des estimations. Rapporteur de la mission d'information permanente sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie en 2015, Jean-Jacques Urvoas évoquait encore mardi soir au Figaro la Nouvelle-Calédonie comme "un territoire de 270 000 habitants, et dont on sait aujourd'hui que, de manière légale ou cachée, il y a entre 60 000 et 100 000 armes". Et d'évoquer au passage les récents pillages d'armurerie qui se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi à Nouméa.

Alors qu'entre le 25 novembre et le 2 décembre 2022, une opération exceptionnelle "d'abandon simplifié des armes" avait été organisée par l'État en Nouvelle-Calédonie, NC La 1ère rapportait, qu'à l'époque, un Calédonien sur quatre était armé et que à près 64 000 armes déclarées étaient en circulation. 64 000 à 128 000 armes étaient en revanche en circulation de manière illégale, d'après les chiffres du Haut Commissariat de Nouvelle-Calédonie.