Terrorisme : deux jeunes de 15 et 18 ans arrêtés pour avoir discuté de projets d'attaques

Deux jeunes de 15 et 18 ans, qui évoquaient des "projets d'attaques coordonnées", ont été mis en examen, vendredi 17 mai.

Des échanges sur les réseaux sociaux sur plusieurs semaines avant l'interpellation. Deux jeunes hommes âgés de 15 ans et 18 ans ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes" le dimanche 12 mai. En cause : les deux suspects échangeaient en ligne autour de "projets d'attaques coordonnées" , selon le parquet national antiterroriste (PNAT), confirmant une information de RTL. Selon l'enquête du PNAT, les échanges de messages portaient sur des " projets d'attaques coordonnées à court terme ", soit des attentats prévus au même moment dans plusieurs endroits. Les cibles n'avaient pas encore été déterminées précisément par les suspects.

Les deux jeunes hommes, qui ne se connaissent que sur Internet, sont originaires respectivement d'Occitanie et du Grand Est. Ils sont "manifestement acquis à l'idéologie jihadiste", selon le parquet national antiterroriste. Le premier homme âgé de 18 ans a été placé en détention provisoire. Le jeune homme majeur est soupçonné d'avoir une volonté plus assumée de viser des cibles "institutionnelles ". Selon l'enquête, il avait commencé à s'organiser pour se procurer des armes.

Une radicalisation récente

Le deuxième âgé de 15 ans a été placé sous contrôle judiciaire. L'adolescent ne s'était radicalisé que récemment, et s'investissait encore jusqu'à peu dans des groupes de catéchisme chrétien. Les investigations ont été confiées à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et se poursuivent dans le cadre de l'information judiciaire sur ces projets et sur l'implication des deux personnes mises en examen.