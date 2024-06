DIRECT. Roland-Garros 2024 : la réaction de Zverev dans la finale qui recolle face à Alcaraz, score et résultat

Ce dimanche 9 juin marque la fin de Roland-Garros 2024 avec une finale hommes alléchante entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev. L'Espagnol a remporté le premier set (6-3) mais l'Allemand lui a répondu en revenant à une manche partout (6-2).

17:06 - Alcaraz reste solide (6-3, 2-6, 2-2) Dans un temps faible, Carlos Alcaraz parvient malgré tout à garder le cap dans cette finale de Roland-Garros 2024. 17:04 - Zverev tranquille (3-6, 6-2, 2-2) L'Allemand enchaine un deuxième jeu de service blanc dans ce troisième set et se rend les choses plus faciles dans cette finale de Roland-Garros 2024. 17:03 - Alcaraz cherche des solutions (6-3, 2-6, 2-1) Le doute s'est clairement installé dans la tête de l'Espagnol qui se retourne de plus en plus vers son clan après un nouveau coup gagnant d'Alexander Zverev dans cette finale de Roland-Garros 2024. 17:00 - Alcaraz reste devant (6-3, 2-6, 2-1) Même si il est dominé depuis la moitié du deuxième set de cette finale de Roland-Garros 2024, Carlos Alcaraz parvient à garder sa mise en jeu et reste devant Alexander Zverev. 16:58 - Le jeu blanc pour Zverev (3-6, 6-2, 1-1) Le rapport de force s'inverse clairement dans cette finale de Roland-Garros 2024 et l'Allemand prend clairement le dessus sur Carlos Alcaraz qui doit réagir. 16:57 - Alcaraz déjoue (6-3, 2-6, 1-0) L'Espagnol commet beaucoup de fautes directes depuis plusieurs minutes dans cette finale de Roland-Garros 2024. 16:54 - Une quatrième double faute (6-3, 2-6, 1-0) L'Espagnol commet déjà une quatrième double faute dans cette finale de Roland-Garros 2024. Elle n'a pas de conséquence puisque l'Espagnol remporte ensuite son jeu de service. 16:50 - Début de la troisième manche (6-3, 2-6, 0-0) Carlos Alcaraz doit se relever de la perte de la deuxième manche dans cette finale de Roland-Garros 2024. Il débute au service face à un Alexander Zverev qui est monté en puissance. 16:47 - Zverev revient à une manche partout ! (3-6, 6-2) Jeu de service parfait de l'Allemand qui ne faiblit pas dans cette fin de deuxième manche. Il recolle à une manche partout dans cette finale de Roland-Garros 2024. 16:46 - Alcaraz agacé (6-3, 2-5) C'est au tour de l'Espagnol de se tourner vers son clan et de pester dans cette finale de Roland-Garros 2024. 16:43 - Le double break pour Zverev ! (3-6, 5-2) La tendance s'est totalement inversée dans cette finale de Roland-Garros 2024. Carlos Alcaraz commet une double faute et laisse Alexander Zverev filer vers le gain de la deuxième manche. 16:42 - Alcaraz s'emploie (6-3, 2-4) Le troisième joueur mondial finit au filet et ne manque pas ce smash qui lui permet d'écarter une balle de double break dans cette finale de Roland-Garros 2024. 16:40 - Zverev en met plus (3-6, 4-2) L'Allemand prend le dessus depuis quelques jeux sur Carlos Alcaraz. Ce dernier voit revenir son adversaire sur ce jeu de service. 40-40. 16:36 - Zverev confirme (3-6, 4-2) Carlos Alcaraz était loin derrière sa ligne de fond de court et ne parvient pas à retourner. L'Allemand confirme dans cette deuxième manche. 16:35 - Le point de la finale de Roland-Garros 2024 ! (3-6, 3-2) Quel festival ! Alors que Carlos Alcaraz avait joué une volée géniale, celle de Zverev est encore plus belle. Avantage pour l'Allemand sur son jeu de service. LIRE PLUS

Le calendrier surchargé ne modifie pas les dates de Roland-Garros qui se déroule du 20 mai 2024 avec le début des qualifications au dimanche 9 juin 2024, jour de la finale masculine.

Si le système de billetterie reste que les années précédentes, les billets seront désormais 100% dématérialisés. Il y aura trois phases. Les premiers billets seront vendus aux présidents de clubs puis aux licenciés de la Fédération Française de tennis, avant l'ouverture de la billetterie au grand public le mercredi 13 mars à 10h. Il faut compter au minimum 39 € pour un accès aux courts annexes durant le tournoi principal, et 50 € minimum pour avoir une place dans les tribunes du court Philippe Chatrier. Des reventes de places sont également prévues à l'approche du tournoi et pendant la quinzaine.

La dotation globale pour Roland-Garros 2024 a été dévoilée le 25 avril 2024. En 2024 la dotation globale est en hausse de 7,8% par rapport à l'an passé, et s'élève à 53,478 millions d'euros selon le communiqué de Roland-Garros.

Diffuseurs de Roland Garros en 2024, France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo) ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2027. France Télévisions diffusera l'intégralité des matchs de la journée tandis qu'Amazon Prime retransmettra les 11 sessions de nuit du premier dimanche au dernier mercredi du tournoi. Contrairement à l'an passé, Amazon Prime ne disposera plus de l'exclusivité des matchs sur le Simonne Matthieu. Les deux médias sont parvenus à un accord. Ils co-diffuseront les demi-finales des tableaux de simple dames et messieurs, du double dames et messieurs et la finale du double mixte.