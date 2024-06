Bureau de vote : attention à l'heure de fermeture !

Tous les bureaux de vote ne ferment pas à la même heure pour les élections européennes ce dimanche 9 juin. Quels sont les horaires de fermeture près de chez vous ?

18:01 - La très grande majorité des bureaux de vote est désormais fermée C'est fini ! La très grande majorité des bureaux de vote est désormais fermée, en dehors des exceptions pour certaines villes qui peuvent voter jusqu'à 19h ou 20h. Pour savoir s'il vous reste du temps pour voter, utilisez notre moteur de recherche permettant de trouver votre commune et les horaires de chaque bureau. 17:38 - Pourquoi n'est-il pas possible de voter en ligne depuis son domicile ? Avec l'essor d'internet, la question de la possibilité d'un vote entièrement dématérialisé et réalisé à distance, sans se déplacer aux urnes, revient dans le débat public à chaque élection. Pour le moment, la France n'a jamais mis en place ce vote entièrement électronique. Une seule exception existe : les Français vivant à l'étranger y avaient été autorisés lors des élections législatives de 2017, mais la procédure avait finalement été annulée, par crainte d'une cyberattaque. C'est la principale raison pour laquelle un vote en présentiel reste préférable pour le moment : il est très compliqué d'assurer la cybersécurité d'autant de données, à l'échelle d'un pays comme la France. L'Estonie par exemple, a déjà tenté un tel dispositif, mais le pays ne compte qu'1,3 million d'habitants. Parmi les défis de sécurité pour les serveurs qui seraient sollicités lors d'un vote en ligne à l'échelle nationale, il faut s'assurer de pouvoir vérifier l'identité de chaque électeur, tout en assurant pour autant que son vote soit anonyme et le reste ! Il faudrait aussi être sûr que les données remontent au ministère de l'Intérieur, chargé de décompter les bulletins de vote, en toute sécurité. Pour le moment, il a été jugé que cela représentait trop de facteurs de risque pour assurer l'intégrité d'un scrutin national. Pour voter, deux possibilités s'offrent donc aux électeurs ce dimanche lors du premier tour des élections législatives : se déplacer dans son bureau de vote soit réaliser une procuration pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer et ainsi confier votre vote à un proche. 17:25 - Comment se déroule le dépouillement ? Qui peut y participer ? Ce dimanche 9 juin, au moment de voter, un assesseur pourra vous proposer de participer au dépouillement des élections européennes. Toute personne inscrite sur les listes électorales peut y participer. L'urne dans laquelle sont glissés les bulletins tout au long de la journée est scellée jusqu'à l'heure de fin du scrutin. Il est interdit de l'ouvrir avant l'horaire de fermeture du bureau de vote, à 18 heures, à 19 heures ou à 20 heures dans les grandes villes. C'est seulement une fois le bureau fermé que le dépouillement peut débuter. Il se déroule en plusieurs étapes, très protocolaires, en présence des délégués de chaque candidat ainsi que des assesseurs et du secrétaire du bureau, le tout sous l'oeil du président. Les émargements et les enveloppes sont comptabilisés séparément, les deux nombres doivent correspondre. Les bulletins sont ensuite regroupées par paquet de 100 et chaque paquet est placé dans une enveloppe, lesquelles sont ensuite réparties entre les diverses tables de dépouillement. Un premier scrutateur ouvre alors l'enveloppe, un second lit le nom à voix haute et les voix sont comptabilisées par deux scrutateurs différents sur des feuilles. A l'issue de la procédure, les décomptes des suffrages, qu'ils soient exprimés, blancs, nuls et par candidat, sont réalisés, avant d'être inscrits sur un procès-verbal. Les résultats sont ensuite proclamés en public. Cette procédure longue et très encadrée vise à assurer l'intégrité du scrutin... 17:05 - Plus qu'une heure pour voter ! Plus qu'une heure pour voter dans la majorité des communes de France, seules les grandes villes fermant les bureaux de vote à 20h. Les bureaux de vote sont généralement organisés pour faciliter le vote des électeurs avec un parcours à sens unique ou fléché. En cas de vote traditionnel, les bulletins de vote de toutes les listes de candidats sont mis à disposition, pour permettre aux électeurs de faire un choix ou une sélection, ainsi que des enveloppes. Les électeurs doivent ensuite se rendre dans l'isoloir, un peu un, pour glisser la liste de leur choix dans l'enveloppe sans y ajouter la moindre inscription sous peine de rendre le vote nul. Cette enveloppe doit ensuite être insérée dans l'urne face aux assesseurs qui consignent la participation au scrutin et gratifient les électeurs du célèbre "a voter". Plus rarement, des communes peuvent opter pour un système de vote électronique sur une borne. Les électeurs doivent alors se rendre dans l'isoloir où se trouve la borne et appuyer sur le bouton correspondant au candidat qu'ils souhaitent soutenir, puis appuyer à nouveau pour confirmer leur choix.

Les élections européennes touchent à leur fin en France. Les électeurs ont eu toute la journée de ce dimanche 9 juin pour aller voter et élire les futurs eurodéputés du Parlement européen. Il ne reste que quelques minutes aux retardataires qui n'ont pas encore glissé de bulletin dans l'urne. La plupart des bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures. Mais dans certaines agglomérations et grandes villes les électeurs peuvent voter jusqu'à 19 heures ou 20 heures au plus tard. Après quoi tous les bureaux de vote seront fermés et les premiers résultats des élections européennes seront publiés.

Si des résultats commencent à tomber dès la fermeture des dernières bureaux de vote, c'est grâce à la fermeture des premiers, prévue deux heures plus tôt et qui permet de procéder au dépouillement des premiers bulletins. L'ouverture et la comptabilisation des premiers votes permettent de donner des indications partielles sur le résultat du scrutin, lesquelles sont affinées tout au long de la soirée à mesure que le dépouillement avance par le ministère de l'Intérieur. L'annonce et l'évolution des résultats des élections européennes est à suivre en direct sur Linternaute.com.

Les résultats des élections européennes préciseront aussi le taux de participation, soit le nombre d'électeurs s'étant rendus dans les bureaux de vote sur les 49,5 millions inscrits sur les listes électorales. A noter que tous les électeurs doivent se rendre dans un bureau de vote précis dont l'adresse est indiquée sur la carte électorale. Pour retrouver le bureau de vote en question, il est possible d'utiliser notre moteur de recherche présent dans cet article.

A quelle heure les bureaux de vote ferment-ils ?

Si l'horaire d'ouverture est le même pour l'ensemble des bureaux de vote, tous ne ferment pas à la même heure. Au plus tôt, les bureaux de vote ferment à 18 heures ce dimanche. Mais l'heure de fermeture peut être repoussée dans certaines communes, notamment dans les grandes villes, jusqu'à 19 heures ou 20 heures selon les décisions des municipalités et des préfectures.

La règle générale veut que les bureaux de vote ferment à 18 heures en milieu rural, à 19 heures dans les plus grandes agglomérations et à 20 heures dans les très grandes villes comme Lyon, Marseille ou Paris. Les horaires de fermeture de tous les bureaux de vote de France sont renseignés sur Linternaute.com et peuvent être consultés grâce à notre moteur de recherches présent en tête dans cet article : il suffit d'entrer le nom de la commune concernée.

Comment trouver son bureau de vote ?

Plusieurs bureaux de vote sont installés dans chaque commune les jours d'élections, mais chaque électeur est attendu dans un bureau de vote précis, dont l'adresse est renseignée sur sa carte électorale. Si un électeur ne possède plus sa carte électorale, il peut toujours prendre connaissance de l'adresse de son bureau de vote auprès de sa mairie ou plus rapidement sur le site Linternaute.com grâce au moteur de recherche situé en haut de cet article. Il suffit d'entrer votre ville pour trouver les adresses et horaires des bureaux de vote.