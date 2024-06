Européennes 2024 : parfum de scandale sur l'élection, plusieurs ratés constatés

Les élections européennes 2024 ont lieu ce dimanche 9 juin en France. Avec de nombreux bulletins manquants dans les bureaux de vote et une propagande reçue par les électeurs après la fin de la campagne, le résultat devrait être impacté...

Les élections européennes 2024 ont lieu ce dimanche 9 juin. Elles ont même déjà commencé ce samedi dans certains territoires ultra-marins. Et pas moins de 38 listes sont en lice pour le scrutin. Mais, entre propagande électorale retardée et bulletins manquants, les 49,5 millions d'électeurs français pourraient peiner à exercer leur droit de vote dans de bonnes conditions et les résultats de ces européennes pourraient en être impactés. A l'approche du scrutin, l'organisation de ces élections soulève en effet plusieurs inquiétudes.

Alors que les européennes ont lieu dans moins de 24 heures désormais, de nombreux électeurs se plaignent en effet de ne pas avoir reçu à temps la propagande électorale dans leur boîte aux lettres. Selon le ministère de l'Intérieur, plus d'un tiers d'entre-eux aurait déjà reçu les professions de foi et bulletins de vote des listes candidates. Beauvau a assuré cette semaine que "les opérations de mise sous pli [devaient] être finalisées le mercredi précédant le scrutin", soit ce mercredi 5 juin, assurant ne pas avoir constaté de "difficultés particulières".

Du côté de La Poste aussi, on assure que la situation est "normale". L'opérateur chargé de l'acheminement des professions de foi a indiqué à France info distribuer la propagande électorale "au fur et à mesure que les préfectures" lui transmettait les plis. Mais la distribution pourrait se poursuivre "jusqu'à samedi inclus", soit en pleine période de réserve électorale. Un timing serré qui ne permettra pas à tous les citoyens inscrits de prendre connaissance des programmes dans de bonnes conditions avant le vote.

"Pourquoi des professions de foi n'arrivent pas dans certains quartiers ?"

Face à ces dysfonctionnements, des voix s'élèvent déjà pour dénoncer une atteinte au bon déroulement démocratique des élections européennes et donc à ses résultats en France. Jean-Luc Mélenchon, le patron de La France Insoumise, s'est indigné lors d'un meeting à Toulouse, avant la fin de la campagne officielle, que des professions de foi n'arrivent pas dans certains quartiers. La tête de liste Manon Aubry s'est aussi interrogée sur les conditions d'organisation du scrutin.

Et quand ils recevront leur enveloppe pleine de promesses, tous les électeurs n'ont pas accès à l'ensemble des documents. Les frais d'impression de la propagande sont en effet à la charge des listes. Celles disposant de moins de moyens n'ont pas pu envoyer leur matériel dans tous les foyers. Le nombre de professions de foi varie donc selon les départements, allant d'une vingtaine de tracts sur 38, dans le meilleur des cas, à une quinzaine par endroits, créant une inégalité entre les électeurs.

Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Le jour du vote, les 38 listes candidates ne seront pas toutes représentées dans les bureaux, faute de moyens suffisants pour imprimer les bulletins. Les électeurs souhaitant voter pour ces "petites" listes seront même obligés d'imprimer eux-mêmes leur bulletin. Le Parti pirate, par exemple, fait partie des formations à avoir appelé ses électeurs à imprimer eux-mêmes leur précieux bulletin, le site proposant même de télécharger un modèle.

Des résultats faussés par des bulletins manquants ou invalides ?

Attention néanmoins : en cas d'impression à la maison, il faut obligatoirement utiliser une feuille A4 blanche, avec un grammage compris entre 70g/m² et 80g/m², au format paysage, et respecter l'impression recto-verso si c'est le cas pour le bulletin d'origine. L'encre doit être clairement lisible avec une seule couleur. Des contraintes qui risquent de décourager certains d'aller voter ou qui rendront certains bulletins invalides dimanche soir au moment d'établir le résultat des européennes. Si votre bulletin n'est pas considéré comme conforme, votre vote sera considéré comme nul et non comptabilisé pour le scrutin.

L'impression est en effet à la charge des listes candidates aux européennes. Or il leur faut atteindre plus de 3 % des voix pour obtenir un remboursement de leurs frais de campagne. Un pari que beaucoup de "petites" listes jugent perdu d'avance, quand d'autres ne disposent pas de la trésorerie nécessaire pour avancer les frais. "Cela représente environ un centime par bulletin", explique Pierre Dieumegard, numéro 2 sur la liste Esperanto, auprès de 20 minutes. "Nous avons pu en faire imprimer pour environ 15 % des électeurs inscrits sur les listes, soit un gros tiers de notre budget de campagne", ajoute-t-il.

Au-delà des polémiques, ces ratés soulèvent la question de l'égalité devant le vote. Tous les citoyens doivent pouvoir accéder à l'information électorale et disposer des bulletins des listes pour lesquelles ils souhaitent voter. Sans quoi, le principe démocratique est remis en cause.