Attentat déjoué à Bordeaux : qui est l'homme suspecté d'avoir préparé une tuerie de masse ?

Un homme soupçonné d'avoir préparé un attentat en vue du passage de la flamme olympique à Bordeaux, prévu ce jeudi 23 mai, a été interpellé par les forces de l'ordre.

Le pire a été évité à en Gironde. Un homme soupçonné de préparer un projet d'attentat a été interpellé par les forces de l'ordre. Le suspect projetait une tuerie de masse pendant le passage de la flamme olympique à Bordeaux ce jeudi 23 mai selon les informations de Cnews. L'interpellation a eu lieu dans la soirée du mardi 21 mai à Eysines, une commune proche de Bordeaux. Depuis le suspect a été présenté à un juge, mis en examen pour apologie de crime et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire.

"En garde à vue, l'intéressé a admis avoir envisagé un passage à l'acte, sans lieu déterminé, suite à une agression subie. Aucune référence à la flamme olympique n'a été évoquée", a précisé la procureure de la République à Bordeaux, Frédérique Porterie, dans un communiqué à l'AFP.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé dans un message sur X publié ce jeudi matin qu'un "individu planifiant une action violente lors du passage du relais de la flamme olympique à Bordeaux a été interpellé".

Un suspect animé par la haine des femmes ?

Le suspect interpellé est un homme de 26 ans et serait un sympathisant du mouvement "incel" - mot-valise anglais pour signifier "involuntary celibate", soit "involontairement célibataire". Les partisans du mouvement se disent incapables de nouer des relations amoureuses ou sexuelles du fait de leur rejet systématique par les femmes et estiment la gent féminine responsable de leur célibat. Une idéologie qui conduit à la haine des femmes.

La proximité du suspect avec le mouvement "incel" est suggérée par une publication de l'individu sur Facebook. Les enquêteurs ont découvert le partage d'une vidéo dans laquelle le suspect fait référence à Elliot Rodger, un homme de 22 ans adepte du mouvement "incel" et connu pour avoir perpétré une tuerie de masse à Isla Vista, aux Etats-Unis, le 23 mai 2014. L'homme avait tué six personnes et en avait blessé quatorze autres avant de se suicider. Il avait publié une vidéo pour exprimer sa haine des femmes avant de passer à l'acte.

L'homme interpellé à Bordeaux aurait été inspiré par la tuerie de masse d'Elliot Rodger et aurait préparé un projet d'attentat similaire. Il avait prévu de commettre une tuerie de masse dix ans après celle d'Isla Vista et de se suicider ensuite selon les propos qu'il aurait tenu durant sa garde à vue et rapporté par Cnews. La procureure de la République de Bordeaux a ajouté qu'un " revolver gom-cogne, plusieurs téléphones portables et un ordinateur" ont été saisis par la police lors de la perquisition.